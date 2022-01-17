https://ria.ru/20220117/kislovodsk-1768284143.html
В Кисловодске арестовали подозреваемого по делу о жестоком убийстве ребенка
В Кисловодске арестовали подозреваемого по делу о жестоком убийстве ребенка - РИА Новости, 17.01.2022
В Кисловодске арестовали подозреваемого по делу о жестоком убийстве ребенка
Суд в Кисловодске арестовал мужчину по делу об убийстве полуторагодовалого ребёнка, тело которого в субботу с множественными ранениями нашли в подъезде одного... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T21:56
2022-01-17T21:56
2022-01-17T21:56
происшествия
дети
кисловодск
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Суд в Кисловодске арестовал мужчину по делу об убийстве полуторагодовалого ребёнка, тело которого в субботу с множественными ранениями нашли в подъезде одного из общежитий, сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю."Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем в отношении обвиняемого назначена комплексная психологи-психиатрическая судебная экспертиза", - отметили в СК.Тело полуторагодовалого ребенка с множественными ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из общежитий в Кисловодске 15 января, подозреваемый задержан. По данным МВД, ребенка на протяжении нескольких месяцев родители оставляли с няней. В очередной раз, когда ребенка привезли к няне, женщины дома не оказалось, и родители оставили сына с ее 54-летним сожителем, который и подозревается в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью.
https://ria.ru/20220117/deti-1768232738.html
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Следственные мероприятия по делу об убийстве ребенка в Ставропольском крае
В Ставропольском крае мужчине, обвиняемому в убийстве ребёнка, избрана мера пресечения
2022-01-17T21:56
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РИА Новости
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происшествия, дети, кисловодск, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
В Кисловодске арестовали подозреваемого по делу о жестоком убийстве ребенка
В Кисловодске суд арестовал подозреваемого по делу о жестоком убийстве ребенка