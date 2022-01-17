https://ria.ru/20220117/kirov-1768193308.html

В Кирове ребенка высадили из автобуса одного поздно вечером в промзоне

В Кирове ребенка высадили из автобуса одного поздно вечером в промзоне - РИА Новости, 17.01.2022

В Кирове ребенка высадили из автобуса одного поздно вечером в промзоне

Одиннадцатилетнего мальчика, заснувшего в автобусе, высадили одного в промзоне Кирова, областная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:53

2022-01-17T12:53

2022-01-17T12:53

происшествия

кировская область

общероссийский народный фронт

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, заснувшего в автобусе, высадили одного в промзоне Кирова, областная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в группе "ОНФ Киров" была опубликована информация о том, что 11-летний ребенок вечером 13 января, возвращаясь с тренировки, уснул в автобусе. Спящего мальчика обнаружили в опустевшем автобусе только возле автопарка и высадили в промзоне на пустынной улице. Когда встревоженные родители дозвонились до сына в 21.15, он рыдал в трубку. Мальчик успел назвать улицу, после чего телефон разрядился от холода. Родители тут же выехали на место и нашли мальчика возле продуктового магазина, до куда ребенок дошел пешком, ориентируясь на свет уличных фонарей."Прокуратура Кировской области проверит информацию о возможном нарушении прав несовершеннолетнего ребенка, которого высадили из автобуса 61 маршрута вечером 13 января по улице Сормовской в Кирове. В случае установления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что результаты проверочных мероприятий, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами региона, находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.

https://ria.ru/20210219/rebenok-1598135987.html

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происшествия, кировская область, общероссийский народный фронт, киров