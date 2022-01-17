В Кирове ребенка высадили из автобуса одного поздно вечером в промзоне
В Кирове проспавшего остановку школьника высадили из автобуса поздно вечером в промзоне
Автомобиль прокуратуры России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, заснувшего в автобусе, высадили одного в промзоне Кирова, областная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в группе "ОНФ Киров" была опубликована информация о том, что 11-летний ребенок вечером 13 января, возвращаясь с тренировки, уснул в автобусе. Спящего мальчика обнаружили в опустевшем автобусе только возле автопарка и высадили в промзоне на пустынной улице. Когда встревоженные родители дозвонились до сына в 21.15, он рыдал в трубку. Мальчик успел назвать улицу, после чего телефон разрядился от холода. Родители тут же выехали на место и нашли мальчика возле продуктового магазина, до куда ребенок дошел пешком, ориентируясь на свет уличных фонарей.
19 февраля 2021, 11:07В Волгограде выяснят, почему кондуктор автобуса высадила ребенка на мороз
"Прокуратура Кировской области проверит информацию о возможном нарушении прав несовершеннолетнего ребенка, которого высадили из автобуса 61 маршрута вечером 13 января по улице Сормовской в Кирове. В случае установления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что результаты проверочных мероприятий, а также ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами региона, находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.
16 сентября 2021, 15:50В Дзержинске накажут кондуктора, высадившую ребенка из автобуса