https://ria.ru/20220117/kirgiziya-1768251243.html
Главу таможенной службы Киргизии задержали за коррупцию
Главу таможенной службы Киргизии задержали за коррупцию - РИА Новости, 17.01.2022
Главу таможенной службы Киргизии задержали за коррупцию
Глава таможенной службы Киргизии Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:28
2022-01-17T17:28
2022-01-17T17:40
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости. Глава таможенной службы Киргизии Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.Спецслужба получила данные "о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений". По версии ГКНБ, они свидетельствуют "о лоббировании руководством таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток".В спецслужбе утверждают, что руководство таможенной службы "в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость около таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниям"."По данным фактам 17 января текущего года было возбуждено уголовное дело по статье 336 часть 1... ("Коррупция"), в рамках которого по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС СИЗО председатель государственной таможенной службы при министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Кубанычбеков", - сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20210803/eks-premer-1744132041.html
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в мире, киргизия
17:28 17.01.2022 (обновлено: 17:40 17.01.2022)
Главу таможенной службы Киргизии задержали за коррупцию
Главу таможенной службы Киргизии Кубанычбекова задержали по подозрению в коррупции
БИШКЕК, 17 янв - РИА Новости.
Глава таможенной службы Киргизии
Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
Спецслужба получила данные "о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений". По версии ГКНБ, они свидетельствуют "о лоббировании руководством таможенной службы интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток".
В спецслужбе утверждают, что руководство таможенной службы "в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость около таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниям".
"По данным фактам 17 января текущего года было возбуждено уголовное дело по статье 336 часть 1... ("Коррупция"), в рамках которого по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС СИЗО председатель государственной таможенной службы при министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Кубанычбеков", - сказал представитель пресс-службы.