https://ria.ru/20220117/khalilov-1768222590.html

В Москве начинается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

В Москве начинается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова - РИА Новости, 17.01.2022

В Москве начинается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

В Москве открывается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова — дирижера, композитора, инициатора и организатора многочисленных всероссийских и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:33

2022-01-17T17:33

2022-01-17T17:34

культура

александра пахмутова

валерий халилов

российская академия музыки имени гнесиных

ирина винер-усманова

новости культуры

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музыка

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Москве открывается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова — дирижера, композитора, инициатора и организатора многочисленных всероссийских и международных смотров духовой музыки.Второй по счету Фестиваль посвящен двум событиям, которые отмечают в этом году, — 70-летию со дня рождения Валерия Халилова и 350-летию со дня рождения Петра I.В Большом театре 17 января пройдет концерт открытия. Почетным гостем вечера станет народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. На главной театральной сцене выступят Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и ансамбль песни и пляски имени Григория Александрова."Халилов перешагнул рамки военных оркестров и стал катализатором фестивального движения по всей России — от Сахалина до Калининграда, — продолжил мысль куратор детской программы, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Виктор Худолей. — На фестивале продвигаются и духовая, и симфоническая, и хоровая музыка, и взрослые профессиональные коллективы, и муниципальные, и детские".Мероприятия пройдут более чем в 40 городах России, Белоруссии и Японии.28 января на ГУМ-катке состоится уникальное шоу "Музыкальная мистерия" в исполнении духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Дулуша — единственный подобный коллектив в мире, который играет на льду. На следующий день музыканты выступят у Главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".Духовой оркестр средней и старшей школы Хосода Гакуэн из Японии примет участие в фестивале в формате онлайн и исполнит русскую "Калинку". На портале культура.рф можно будет увидеть и другие мероприятия. Завершится музыкальный форум 30 января грандиозным гала-концертом во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Особое внимание организаторы уделили соблюдению требований и рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19). "Мы сократили вместимость. К тому же, есть ограничения в Большом театре. Будем соблюдать все необходимые меры и рекомендации Роспотребнадзора", — заявил учредитель Благотворительного фонда имени Валерия Халилова и директор "Крокус Сити Холл" Роман Грачев.Народный артист России, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, художественный руководитель академического ансамбля Российской армии имени Александрова Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года.

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александра пахмутова, валерий халилов, российская академия музыки имени гнесиных, ирина винер-усманова, новости культуры, гум, музыка