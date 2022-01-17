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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220117/khalilov-1768222590.html
В Москве начинается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова
В Москве начинается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова - РИА Новости, 17.01.2022
В Москве начинается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова
В Москве открывается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова — дирижера, композитора, инициатора и организатора многочисленных всероссийских и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:33
2022-01-17T17:34
культура
александра пахмутова
валерий халилов
российская академия музыки имени гнесиных
ирина винер-усманова
новости культуры
гум
музыка
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Москве открывается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова — дирижера, композитора, инициатора и организатора многочисленных всероссийских и международных смотров духовой музыки.Второй по счету Фестиваль посвящен двум событиям, которые отмечают в этом году, — 70-летию со дня рождения Валерия Халилова и 350-летию со дня рождения Петра I.В Большом театре 17 января пройдет концерт открытия. Почетным гостем вечера станет народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. На главной театральной сцене выступят Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и ансамбль песни и пляски имени Григория Александрова."Халилов перешагнул рамки военных оркестров и стал катализатором фестивального движения по всей России — от Сахалина до Калининграда, — продолжил мысль куратор детской программы, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Виктор Худолей. — На фестивале продвигаются и духовая, и симфоническая, и хоровая музыка, и взрослые профессиональные коллективы, и муниципальные, и детские".Мероприятия пройдут более чем в 40 городах России, Белоруссии и Японии.28 января на ГУМ-катке состоится уникальное шоу "Музыкальная мистерия" в исполнении духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Дулуша — единственный подобный коллектив в мире, который играет на льду. На следующий день музыканты выступят у Главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".Духовой оркестр средней и старшей школы Хосода Гакуэн из Японии примет участие в фестивале в формате онлайн и исполнит русскую "Калинку". На портале культура.рф можно будет увидеть и другие мероприятия. Завершится музыкальный форум 30 января грандиозным гала-концертом во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Особое внимание организаторы уделили соблюдению требований и рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19). "Мы сократили вместимость. К тому же, есть ограничения в Большом театре. Будем соблюдать все необходимые меры и рекомендации Роспотребнадзора", — заявил учредитель Благотворительного фонда имени Валерия Халилова и директор "Крокус Сити Холл" Роман Грачев.Народный артист России, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, художественный руководитель академического ансамбля Российской армии имени Александрова Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александра пахмутова, валерий халилов, российская академия музыки имени гнесиных, ирина винер-усманова, новости культуры, гум, музыка
17:33 17.01.2022 (обновлено: 17:34 17.01.2022)
 
В Москве начинается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

На фестивале Валерия Халилова японцы споют "Калинку", а тувинцы сыграют на льду.

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнсамбль песни и пляски им. А.В. Александрова выступает на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова выступает на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Москве открывается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова — дирижера, композитора, инициатора и организатора многочисленных всероссийских и международных смотров духовой музыки.
Второй по счету Фестиваль посвящен двум событиям, которые отмечают в этом году, — 70-летию со дня рождения Валерия Халилова и 350-летию со дня рождения Петра I.

"Для нас он практически прародитель военных духовых оркестров, потому что в 1711 году его указом были созданы первые штатные военные оркестры", — пояснил художественный руководитель фестиваля Андрей Колотушкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня.

В Большом театре 17 января пройдет концерт открытия. Почетным гостем вечера станет народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова. На главной театральной сцене выступят Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и ансамбль песни и пляски имени Григория Александрова.

"Если "Спасская башня" — показ достижений военных коллективов, то наша задача — в объединении различных жанров, — отметил Колотушкин. — И в этом был весь Халилов: находить разные формы, но всегда на высокопрофессиональном уровне".

"Халилов перешагнул рамки военных оркестров и стал катализатором фестивального движения по всей России — от Сахалина до Калининграда, — продолжил мысль куратор детской программы, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Виктор Худолей. — На фестивале продвигаются и духовая, и симфоническая, и хоровая музыка, и взрослые профессиональные коллективы, и муниципальные, и детские".
Мероприятия пройдут более чем в 40 городах России, Белоруссии и Японии.
28 января на ГУМ-катке состоится уникальное шоу "Музыкальная мистерия" в исполнении духового оркестра Правительства Республики Тыва имени Дулуша — единственный подобный коллектив в мире, который играет на льду. На следующий день музыканты выступят у Главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".
Духовой оркестр средней и старшей школы Хосода Гакуэн из Японии примет участие в фестивале в формате онлайн и исполнит русскую "Калинку". На портале культура.рф можно будет увидеть и другие мероприятия. Завершится музыкальный форум 30 января грандиозным гала-концертом во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Генерал-лейтенант Валерий Халилов во время пресс-конференции французской певицы Мирей Матье.

Главный военный дирижер вооруженных сил РФ Валерий Халилов
1 из 3

Генерал-лейтенант Валерий Халилов во время пресс-конференции французской певицы Мирей Матье.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Валерий Халилов дирижирует оркестром во время показательного выступления на Соборной площади Кремля.

Главный военный дирижер ВС РФ Валерий Халилов
2 из 3

Валерий Халилов дирижирует оркестром во время показательного выступления на Соборной площади Кремля.

© Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Валерий Халилов во время смотра готовности к военному параду сводного оркестра Московского гарнизона в Москве. (Фото из архива).

Главный военный дирижер вооруженных сил РФ Валерий Халилов
3 из 3

Валерий Халилов во время смотра готовности к военному параду сводного оркестра Московского гарнизона в Москве. (Фото из архива).

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Генерал-лейтенант Валерий Халилов во время пресс-конференции французской певицы Мирей Матье.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 3

Валерий Халилов дирижирует оркестром во время показательного выступления на Соборной площади Кремля.

© Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Валерий Халилов во время смотра готовности к военному параду сводного оркестра Московского гарнизона в Москве. (Фото из архива).

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Особое внимание организаторы уделили соблюдению требований и рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19). "Мы сократили вместимость. К тому же, есть ограничения в Большом театре. Будем соблюдать все необходимые меры и рекомендации Роспотребнадзора", — заявил учредитель Благотворительного фонда имени Валерия Халилова и директор "Крокус Сити Холл" Роман Грачев.
Народный артист России, начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, художественный руководитель академического ансамбля Российской армии имени Александрова Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года.
Юрий Башмет
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Фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Москве
 
КультураАлександра ПахмутоваВалерий ХалиловРоссийская академия музыки имени ГнесиныхИрина Винер-УсмановаНовости культурыГУММузыка
 
 
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