https://ria.ru/20220117/kazan-1768202141.html

Нетрезвый житель Казани без прав перевозил четверых детей в багажнике

Нетрезвый житель Казани без прав перевозил четверых детей в багажнике - РИА Новости, 17.01.2022

Нетрезвый житель Казани без прав перевозил четверых детей в багажнике

Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который в нетрезвом виде и без прав перевозил четырех детей в багажнике, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:26

2022-01-17T13:26

2022-01-17T13:26

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который в нетрезвом виде и без прав перевозил четырех детей в багажнике, сообщает МВД по Татарстану."В отдел полиции "Горки" УМВД России по Казани 16 января поступило сообщение, что водитель автомобиля Renault Kaptur перевозит порядка четырех детей и ведет себя неадекватно… Автомобиль был остановлен возле одного из домов по проспекту Победы. Как установили сотрудники полиции, за рулем автомобиля находился 31-летний житель Казани, который не имел права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации МВД, у водителя были признаки опьянения. В автомобиле находились восемь человек, в том числе четыре ребенка – в багажнике. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в отдел полиции.В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "нарушение требований к перевозке детей", "невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", "управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство".Также собраны материалы для привлечения правонарушителя к уголовной ответственности по статье "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".Кроме того, в отношении трех жительниц Казани, которые находились в салоне автомобиля, возбуждено административное производство по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

https://ria.ru/20211031/volgograd-1757087099.html

https://ria.ru/20210518/voditel-1732841165.html

https://ria.ru/20211207/dtp-1762545259.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия