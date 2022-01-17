Нетрезвый житель Казани без прав перевозил четверых детей в багажнике
Нетрезвый водитель Казани без прав перевозил четверых детей в багажнике автомобиля
КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который в нетрезвом виде и без прав перевозил четырех детей в багажнике, сообщает МВД по Татарстану.
"В отдел полиции "Горки" УМВД России по Казани 16 января поступило сообщение, что водитель автомобиля Renault Kaptur перевозит порядка четырех детей и ведет себя неадекватно… Автомобиль был остановлен возле одного из домов по проспекту Победы. Как установили сотрудники полиции, за рулем автомобиля находился 31-летний житель Казани, который не имел права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по информации МВД, у водителя были признаки опьянения. В автомобиле находились восемь человек, в том числе четыре ребенка – в багажнике. Для выяснения всех обстоятельств участники происшествия были доставлены в отдел полиции.
В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "нарушение требований к перевозке детей", "невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", "управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", "управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство".
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Также собраны материалы для привлечения правонарушителя к уголовной ответственности по статье "управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".
Кроме того, в отношении трех жительниц Казани, которые находились в салоне автомобиля, возбуждено административное производство по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
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