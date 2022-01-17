https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768214608.html

В Алма-Ате задержали двух подозреваемых в ограблении оружейных магазинов

В Алма-Ате задержали двух подозреваемых в ограблении оружейных магазинов - РИА Новости, 17.01.2022

В Алма-Ате задержали двух подозреваемых в ограблении оружейных магазинов

Полицейские задержали в центре Алма-Аты двух вооруженных мужчин, их подозревают в ограблении оружейных магазинов в ходе недавних массовых беспорядков, сообщила... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:24

2022-01-17T14:24

2022-01-17T14:36

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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актау

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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Полицейские задержали в центре Алма-Аты двух вооруженных мужчин, их подозревают в ограблении оружейных магазинов в ходе недавних массовых беспорядков, сообщила пресс-служба МВД."Двое мужчин с оружием задержаны в центре Алматы. По одной из рабочих версий, мужчины в возрасте 35 и 38 лет – активные участники ограблений оружейных магазинов", - говорится в сообщении.При задержании у подозреваемых изъяты два нарезных охотничьих ружья, похищенных во время беспорядков из оружейного магазина. Установлено, что задержанные - приезжие из Алматинской области. По факту хищения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Оружие изъято. Подозреваемые взяты под стражу.Ранее в понедельник комендатура Алма-Аты призвала граждан сдать в органы полиции незаконно хранящееся у них оружие и боеприпасы, напомнив, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности.Начальник полиции Алма-Аты Канат Таймерденов 16 января сообщил, что в ходе массовых беспорядков их участники похитили 1347 единиц оружия, в том числе из семи разграбленных оружейных магазинов. Между тем, по данным комендатуры, к настоящему моменту с начала антитеррористической операции из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768161499.html

https://ria.ru/20220117/zaderzhannye-1768141992.html

https://ria.ru/20220117/oruzhie-1768163617.html

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в мире, казахстан, алма-ата, генеральная прокуратура рф, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев