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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768161499.html
В Алма-Ате после беспорядков предстоит восстановить почти 250 зданий
В Алма-Ате после беспорядков предстоит восстановить почти 250 зданий - РИА Новости, 17.01.2022
В Алма-Ате после беспорядков предстоит восстановить почти 250 зданий
В Алма-Ате после массовых беспорядков будут восстановлены 243 здания, получившие повреждения, сообщил заместитель акима (мэра) города Мухит Азирбаев. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:31
2022-01-17T10:31
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. В Алма-Ате после массовых беспорядков будут восстановлены 243 здания, получившие повреждения, сообщил заместитель акима (мэра) города Мухит Азирбаев."На сегодняшний день определено 243 объекта, подлежащих восстановлению. Из них 27 – объекты государственных учреждений, 216 – объекты малого и среднего бизнеса", - сказал Азирбаев в понедельник на совещании в городской администрации.По его информации, десять из 27 зданий госорганов будут восстановлены за счет бюджетных средств. "Это реконструкция с капитальным ремонтом четырех объектов: здание акимата (мэрии - ред.), телеканала "Казахстан", резиденции президента, здания управления комитета по правовой статистике и специальным учетам прокуратуры Алматы", - отметил Азирбаев.Крое того, текущий ремонт будет выполнен на шести объектах: в зданиях департамента полиции города, управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов, а также в зданиях их фронт-офисов."Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб, исходя из этого восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса", - добавил Азирбаев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/rassledovaniya-1768014660.html
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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
10:31 17.01.2022
 
В Алма-Ате после беспорядков предстоит восстановить почти 250 зданий

В Алма-Ате после массовых беспорядков будут восстановлены 243 поврежденных здания

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСгоревшее здание в Алма-Ате
Сгоревшее здание в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Сгоревшее здание в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. В Алма-Ате после массовых беспорядков будут восстановлены 243 здания, получившие повреждения, сообщил заместитель акима (мэра) города Мухит Азирбаев.
"На сегодняшний день определено 243 объекта, подлежащих восстановлению. Из них 27 – объекты государственных учреждений, 216 – объекты малого и среднего бизнеса", - сказал Азирбаев в понедельник на совещании в городской администрации.
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По его информации, десять из 27 зданий госорганов будут восстановлены за счет бюджетных средств. "Это реконструкция с капитальным ремонтом четырех объектов: здание акимата (мэрии - ред.), телеканала "Казахстан", резиденции президента, здания управления комитета по правовой статистике и специальным учетам прокуратуры Алматы", - отметил Азирбаев.
Крое того, текущий ремонт будет выполнен на шести объектах: в зданиях департамента полиции города, управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов, а также в зданиях их фронт-офисов.
"Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб, исходя из этого восстановление будет произведено в рамках социальной ответственности бизнеса", - добавил Азирбаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Цены были снижены, однако протесты продолжились и распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы возвращаются из Казахстана.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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