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Вы готовили популярное блюдо не так: в чем ошибка
Раскрыт секрет "идеального" приготовления картофеля в мундире - РИА Новости, 17.01.2022
Вы готовили популярное блюдо не так: в чем ошибка
Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла "идеальный" способ приготовления картофеля в мундире, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T04:35
2022-01-17T05:14
общество
кулинария
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла "идеальный" способ приготовления картофеля в мундире, сообщает The Sun.Как отметила О’Тул, прошедшая обучение в "Мишлен", ее способ позволит получить в результате "идеальную" хрустящую корочку.По ее словам, в первую очередь необходимо проткнуть картофелины, что позволит высвободить лишнюю влагу. Далее следует смазать их растительным маслом, также добавив соль.Как указала повар, картофелины нужно помещать в холодную духовку, после чего выставить на ней 200 градусов по Цельсию и ожидать два с половиной часа. В итоге, по словам О’Тул, блюдо получится вкусным и хрустящим.
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общество, кулинария
04:35 17.01.2022 (обновлено: 05:14 17.01.2022)
 
Раскрыт секрет "идеального" приготовления картофеля в мундире

Повар О’Тул посоветовала протыкать картофелины, чтобы приготовить их "идеально"

CC BY 2.0 / Naotake Murayama / Fingerling Potatoes Fry-Roasted with Garlic and RosemaryКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
CC BY 2.0 / Naotake Murayama / Fingerling Potatoes Fry-Roasted with Garlic and Rosemary
Картофель
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла "идеальный" способ приготовления картофеля в мундире, сообщает The Sun.
Как отметила О’Тул, прошедшая обучение в "Мишлен", ее способ позволит получить в результате "идеальную" хрустящую корочку.
По ее словам, в первую очередь необходимо проткнуть картофелины, что позволит высвободить лишнюю влагу. Далее следует смазать их растительным маслом, также добавив соль.
Как указала повар, картофелины нужно помещать в холодную духовку, после чего выставить на ней 200 градусов по Цельсию и ожидать два с половиной часа. В итоге, по словам О’Тул, блюдо получится вкусным и хрустящим.
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