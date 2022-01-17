https://ria.ru/20220117/kartofel-1768140900.html

Вы готовили популярное блюдо не так: в чем ошибка

Раскрыт секрет "идеального" приготовления картофеля в мундире - РИА Новости, 17.01.2022

Вы готовили популярное блюдо не так: в чем ошибка

Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла "идеальный" способ приготовления картофеля в мундире, сообщает The Sun. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:35

2022-01-17T04:35

2022-01-17T05:14

общество

кулинария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/27/1550082720_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_483fe76192e6c29a526f6fed42d0ae40.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Британский шеф-повар Поппи О’Тул раскрыла "идеальный" способ приготовления картофеля в мундире, сообщает The Sun.Как отметила О’Тул, прошедшая обучение в "Мишлен", ее способ позволит получить в результате "идеальную" хрустящую корочку.По ее словам, в первую очередь необходимо проткнуть картофелины, что позволит высвободить лишнюю влагу. Далее следует смазать их растительным маслом, также добавив соль.Как указала повар, картофелины нужно помещать в холодную духовку, после чего выставить на ней 200 градусов по Цельсию и ожидать два с половиной часа. В итоге, по словам О’Тул, блюдо получится вкусным и хрустящим.

https://ria.ru/20220116/zdorove-1768108552.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кулинария