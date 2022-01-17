16:11 17.01.2022 (обновлено: 17:33 17.01.2022)
Путин продлил срок службы спецпредставителю по экологии Иванову
Путин продлил срок службы спецпредставителю по экологии Иванову до 31 января 2023 года
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил до 31 января 2023 года срок предельной службы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохраной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.
11 июня 2021, 19:11Путин продлил срок гражданской службы Игорю Неверову