https://ria.ru/20220117/ivanov-1768237086.html

Путин продлил срок службы спецпредставителю по экологии Иванову

Путин продлил срок службы спецпредставителю по экологии Иванову - РИА Новости, 17.01.2022

Путин продлил срок службы спецпредставителю по экологии Иванову

Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил до 31 января 2023 года срок предельной службы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:11

2022-01-17T16:11

2022-01-17T17:33

сергей иванов (политик)

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил до 31 января 2023 года срок предельной службы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохраной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210611/neverov-1736687760.html

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сергей иванов (политик), владимир путин, политика, россия