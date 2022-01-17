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В Израиле предложили учредить День памяти исхода евреев из СССР

В Израиле предложили учредить День памяти исхода евреев из СССР - РИА Новости, 17.01.2022

В Израиле предложили учредить День памяти исхода евреев из СССР

Группа общественных деятелей Израиля подготовила предложение утвердить в стране День памяти об исходе евреев из СССР, рассказал РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:00

2022-01-17T18:00

2022-01-17T18:00

религия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Группа общественных деятелей Израиля подготовила предложение утвердить в стране День памяти об исходе евреев из СССР, рассказал РИА Новости пресс-секретарь депутата Кнессета Татьяны Мазарской Исраэль Глоцер."Группа общественных деятелей Израиля направила президенту Ицхаку Герцогу, членам правительства и депутатам Кнессета предложение законодательно утвердить День памяти об исходе евреев из СССР. Законопроект находится в стадии подготовки, он будет продвигаться депутатом Кнессета от партии "Еш Атид" Татьяной Мазарской, которая поддержала инициативу. В Израиле есть День памяти еврейских беженцев из арабских стран и Ирана 30 ноября. Мы считаем, что вклад русскоязычных евреев в жизнь Израиля велик во всех отношениях, и нам бы хотелось, чтобы такой же день был и у русскоязычной общины выходцев из СССР. Инициатива работает на сохранение исторической памяти, укрепление статуса русскоязычной общины", - рассказал Глоцер.По его словам, общественные деятели считают наиболее подходящими даты 15 июня или же 31 декабря 1970 года, связанные с "самолетным делом".Группа советских евреев при участии Марка Дымшица, Эдуарда Кузнецова, Иосифа Менделевича - всего 16 человек - 15 июня 1970 года планировала захватить в Приозерске небольшой самолет и улететь на нем в Финляндию. Участников группы судили в декабре 1970 года в рамках так называемого "Ленинградского самолетного дела", Дымшица и Кузнецова приговорили к высшей мере наказания, а остальных - к различным срокам лишения свободы. Но под давлением международной общественности и массовых демонстраций протеста против этого приговора 31 декабря 1970 года Верховный суд заменил смертную казнь Дымшицу и Кузнецову на 15 лет лишения свободы. Остальным участникам группы также были снижены меры наказания.Глоцер рассказал, что предложенные даты вызвали сомнение в Кнессете. Политика СССР изменилась после "Ленинградского самолетного дела", в 1970-1975 годах в Израиль прибыло около 100 тысяч советских евреев, но в начале 1980-х власти вновь запретили выезд. Мазарская считает более подходящей дату восстановления дипломатических отношений между СССР и Израилем, которое произошло 18 октября 1991 года."Или предложить 1 декабря 1990 года как такую отправную точку: потому что в 1990 году из СССР выехала гигантская часть Большой алии – 200 тысяч человек (лишь за декабрь 1990 года в Израиль прибыло 35 тысяч человек). Думаю, что 1990-1991 годы и стали символом Исхода - с большой буквы. За эти два года из СССР в Израиль переселилось свыше 330 тысяч человек. Именно с началом волны 1990-х годов связано настоящее падение железного занавеса и открытие границ", - приводит пресс-секретарь слова депутата.Большая алия или Русская алия — массовая репатриарция евреев в Израиль из СССР. Началась с приходом к власти Михаила Горбачева, когда были упрощены правила эмиграции из СССР. В результате этой волны в Израиль прибыло более миллиона человек. В 1990 и 1991 годах из СССР в Израиль переселилось свыше 330 тысяч человек, еще 490 тысяч выходцев из бывшего СССР получили израильское гражданство в 1992-1999 годах. Определенная часть иммигрантов в дальнейшем переехала в Европу, США, многие вернулись в новую Россию, сохранив израильское гражданство.

https://ria.ru/20211209/repatriatsiya-1762809629.html

https://ria.ru/20201229/darkon-1591488839.html

https://ria.ru/20160601/1441503231.html

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иран, финляндия, кнессет израиля, ицхак герцог, россия