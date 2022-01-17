https://ria.ru/20220117/iran-1768248852.html

Глава Ирана выступит на заседании Госдумы, сообщил Жуков

Глава Ирана выступит на заседании Госдумы, сообщил Жуков - РИА Новости, 17.01.2022

Глава Ирана выступит на заседании Госдумы, сообщил Жуков

Президент Ирана Ибрахим Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:14

2022-01-17T17:14

2022-01-17T17:56

политика

иран

госдума рф

оон

москва

дмитрий песков

мид ирана

александр жуков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749969134_0:0:2449:1378_1920x0_80_0_0_61f187249a64511862054e485beedd08.jpg

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент Ирана Ибрахим Раиси выступит на пленарном заседании Госдумы в четверг, заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков.Как сообщил ранее телеканал "Россия 1", президент России Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве."Президент Ирана будет выступать в Госдуме в четверг в 12 часов", - сказал Жуков журналистам.Ранее официальный представитель иранского правительства Али Бахадори заявил, что Раиси отправится в Москву в январе. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность визита Раиси в Россию прорабатывается, о сроках будет известно позже. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, визит Раиси в Россию будет очень важным, необходимо будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана, подчеркнув, что стороны должны будут обсудить экономическую повестку дня, вопросы международной политики, работу в ООН и других международных организациях. В понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Раиси в ходе визита в Россию проведет обстоятельные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по различным вопросам, в частности, планируется обсудить сотрудничество в культурной, политической и технологической сферах.

https://ria.ru/20220117/raisi-1768171565.html

иран

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, иран, госдума рф, оон, москва, дмитрий песков, мид ирана, александр жуков, россия, ибрахим раиси