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Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге
Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге - РИА Новости, 17.01.2022
Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге
Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии длиной несколько метров на территории Марсового поля в Петербурге, задержан, возбуждено уголовное... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:01
2022-01-17T18:01
2022-01-17T18:17
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии длиной несколько метров на территории Марсового поля в Петербурге, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Житель Москвы, подозреваемый в надругательстве над местами захоронения в Петербурге, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сказал собеседник агентства.Как следует из размещенной информации в Instagram автора инсталляции, московского художника Ивана Волкова, объект представляет собой вылепленные из снега фекалии длиной в несколько метров. Их, как сообщил автор, он покрасил пищевыми красителями.На Марсовом поле погребены погибшие в феврале 1917 года в уличных боях в Петрограде. В 1957 году на братской могиле зажгли Вечный огонь, который стал первым в стране.
https://ria.ru/20211119/peterburg-1759849251.html
https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727112180.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
18:01 17.01.2022 (обновлено: 18:17 17.01.2022)
Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге
В Петербурге задержали москвича, вылепившего на Марсовом поле фекалии из снега