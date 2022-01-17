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Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге

Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге - РИА Новости, 17.01.2022

Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге

Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии длиной несколько метров на территории Марсового поля в Петербурге, задержан, возбуждено уголовное... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:01

2022-01-17T18:01

2022-01-17T18:17

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии длиной несколько метров на территории Марсового поля в Петербурге, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Житель Москвы, подозреваемый в надругательстве над местами захоронения в Петербурге, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - сказал собеседник агентства.Как следует из размещенной информации в Instagram автора инсталляции, московского художника Ивана Волкова, объект представляет собой вылепленные из снега фекалии длиной в несколько метров. Их, как сообщил автор, он покрасил пищевыми красителями.На Марсовом поле погребены погибшие в феврале 1917 года в уличных боях в Петрограде. В 1957 году на братской могиле зажгли Вечный огонь, который стал первым в стране.

https://ria.ru/20211119/peterburg-1759849251.html

https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727112180.html

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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия