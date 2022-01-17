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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста финансовым проблемам и способам их решения.
https://ria.ru/20220117/infotsyganstvo-1768175127.html
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 17.01.2022
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"
Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение, и качество жизни. Как отличить правду от лжи? Как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?
2022-01-17T12:00
2022-01-17T12:21
страхи
общество
финансы
наталья лосева
инстаграм
психология личности
психология богатства
мошенники
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Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст Страхи
Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение и качество жизни. Как отличить правду от лжи? И как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?
audio/mpeg
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст Страхи
Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение и качество жизни. Как отличить правду от лжи? И как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?
audio/mpeg
В четвертом сезоне подкаста Страхи мы разбираем финансовые проблемы и способы их решения. Ведущей Наталье Лосевой помогает куратор сезона — юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Герой первого эпизода в новом сезоне — Вячеслав.02:50 История героя Вячеслава07:50 Прежде чем пойти на обучение, нужно задать себе этот вопрос...09:00 Правильные и неправильные ожидания от курсов18:20 Как найти хорошего коуча, психолога, тренера?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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общество, финансы, наталья лосева, инстаграм, психология личности, психология богатства, мошенники, аудио
12:00 17.01.2022 (обновлено: 12:21 17.01.2022)
 

Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"

Страхи
Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст Страхи
12:00
Читать ria.ru в
Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение, и качество жизни. Как отличить правду от лжи? Как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?
В четвертом сезоне подкаста Страхи мы разбираем финансовые проблемы и способы их решения. Ведущей Наталье Лосевой помогает куратор сезона — юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Герой первого эпизода в новом сезоне — Вячеслав.
02:50 История героя Вячеслава
07:50 Прежде чем пойти на обучение, нужно задать себе этот вопрос...
09:00 Правильные и неправильные ожидания от курсов
18:20 Как найти хорошего коуча, психолога, тренера?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоФинансыНаталья ЛосеваИнстагрампсихология личностипсихология богатствамошенники
 
 
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