https://ria.ru/20220117/infotsyganstvo-1768175127.html

Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"

Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 17.01.2022

Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст "Страхи"

Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение, и качество жизни. Как отличить правду от лжи? Как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов?

2022-01-17T12:00

2022-01-17T12:00

2022-01-17T12:21

страхи

общество

финансы

наталья лосева

инстаграм

психология личности

психология богатства

мошенники

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Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст Страхи Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение и качество жизни. Как отличить правду от лжи? И как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов? audio/mpeg

Как пройти курс о финансах и не потерять на этом деньги? Подкаст Страхи Сегодня продается много курсов по финансовому благополучию. Одни просто бесполезны, а другие могут не только оставить без денег, но еще и навредить неверными сведениями. Конечно, есть правильные курсы, улучшающее и материальное положение и качество жизни. Как отличить правду от лжи? И как вести себя ученику, чтобы получить пользу от курсов? audio/mpeg

В четвертом сезоне подкаста Страхи мы разбираем финансовые проблемы и способы их решения. Ведущей Наталье Лосевой помогает куратор сезона — юрист, финансовый советник Виктория Шергина и психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Герой первого эпизода в новом сезоне — Вячеслав.02:50 История героя Вячеслава07:50 Прежде чем пойти на обучение, нужно задать себе этот вопрос...09:00 Правильные и неправильные ожидания от курсов18:20 Как найти хорошего коуча, психолога, тренера?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, финансы, наталья лосева, инстаграм, психология личности, психология богатства, мошенники, аудио