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Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий - РИА Новости, 17.01.2022
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Правительство внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января. Документ опубликован в думской электронной базе данных. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:14
2022-01-17T19:14
2022-01-17T20:34
общество
пенсия
правительство рф
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
александр жуков
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января. Документ опубликован в думской электронной базе данных.Норму внесли в правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, уже принятый в первом чтении.Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году планируют принять до конца января. На пленарном заседании в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, после индексации в 2022 году средний размер пенсии составит 18 984 рубля.С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития на прошлый год инфляция значилась на уровне 5,8%, но по факту составила 8,4%. Прогноз министерства брали за основу при принятии бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов.По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (скорректированных на уровень инфляции) в ноябре прошлого года уменьшился на 2,8% в годовом выражении.
https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html
https://ria.ru/20220113/mironov-1767752062.html
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общество, пенсия, правительство рф, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия
19:14 17.01.2022 (обновлено: 20:34 17.01.2022)
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году