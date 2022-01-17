Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/indeksatsiya-1768268671.html
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий - РИА Новости, 17.01.2022
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий
Правительство внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января. Документ опубликован в думской электронной базе данных. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:14
2022-01-17T20:34
общество
пенсия
правительство рф
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
александр жуков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758206133_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_53c41208bb329a9d2c79c18797fdb4df.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января. Документ опубликован в думской электронной базе данных.Норму внесли в правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, уже принятый в первом чтении.Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году планируют принять до конца января. На пленарном заседании в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, после индексации в 2022 году средний размер пенсии составит 18 984 рубля.С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития на прошлый год инфляция значилась на уровне 5,8%, но по факту составила 8,4%. Прогноз министерства брали за основу при принятии бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов.По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (скорректированных на уровень инфляции) в ноябре прошлого года уменьшился на 2,8% в годовом выражении.
https://ria.ru/20220115/pensiya-1767944543.html
https://ria.ru/20220113/mironov-1767752062.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758206133_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e92eb311e31c7839c0023509543bb3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пенсия, правительство рф, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), александр жуков, россия
19:14 17.01.2022 (обновлено: 20:34 17.01.2022)
 
Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий

Правительство внесло в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты, социальная карта москвича и денежная купюра
Монеты, социальная карта москвича и денежная купюра - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты, социальная карта москвича и денежная купюра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Правительство внесло в Государственную думу поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
Норму внесли в правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, уже принятый в первом чтении.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 03:18
Россиянам рассказали, как выйти на пенсию досрочно
Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году планируют принять до конца января. На пленарном заседании в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, после индексации в 2022 году средний размер пенсии составит 18 984 рубля.
С 1 января страховые пенсии по старости выросли на 5,9%. В прогнозе Минэкономразвития на прошлый год инфляция значилась на уровне 5,8%, но по факту составила 8,4%. Прогноз министерства брали за основу при принятии бюджета на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов.
По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (скорректированных на уровень инфляции) в ноябре прошлого года уменьшился на 2,8% в годовом выражении.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 21:36
Миронов призвал отменить систему накопительных пенсий
 
ОбществоПенсияПравительство РФГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Александр ЖуковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
23:27Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
23:19ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске
23:10В Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании"
22:56Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей
22:51Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга
Лента новостейМолния
AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за УкраиныСловакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиковИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в МинскеВ Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании" Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеейПеру закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга