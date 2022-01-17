https://ria.ru/20220117/immunitet-1768252164.html
Раскрыта правда об антителах у переболевших ковидом
Академик РАН объяснил отсутствие антител после COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
Раскрыта правда об антителах у переболевших ковидом
Низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесенной болезни не означают отсутствие у человека иммунитета против COVID-19, пишут... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:34
2022-01-17T17:34
2022-01-17T17:34
распространение коронавируса
общество
воз
российская академия наук
коронавирус covid-19
владимир чуланов
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Низкие титры или полное отсутствие антител к коронавирусу после перенесенной болезни не означают отсутствие у человека иммунитета против COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на академика РАН Виталия Зверева.Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова на заседании думской рабочей группы по вопросам исследования клеточного иммунитета и его роли в борьбе с COVID-19 рассказал, что люди, выздоровевшие после COVID-19, могут иметь неопределяемый или низкий уровень иммуноглобулинов.Однако иммунитет "демонстрирует" себя, поскольку если в организм повторно проникает возбудитель, клетки памяти находят его и активизируют защиту. "У нас есть несколько пациентов, которые переболели COVID-19, потеряли полностью антитела, через месяц точно получили дозу заражения, но никто из них не заболел ни в какой форме", — добавил Зверев.Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что уровень антител к коронавирусу не может быть основанием для принятия решения об иммунизации. Ученый согласился с доводами ВОЗ о том, что такой подход не имеет под собой научных оснований. По его словам, проверять титры иммуноглобулинов перед вакцинацией — пустое занятие.
https://ria.ru/20220114/immunitet-1767915870.html
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общество, воз, российская академия наук, коронавирус covid-19, владимир чуланов
Академик РАН объяснил отсутствие антител после COVID-19
Академик РАН Зверев: у переболевших COVID-19 формируется иммунитет и без антител