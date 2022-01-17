https://ria.ru/20220117/idlib-1768285802.html

В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили три обстрела

В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили три обстрела - РИА Новости, 17.01.2022

В Идлибе террористы "Джебхат ан-Нусры"* совершили три обстрела

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра* за сутки совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T22:28

2022-01-17T22:28

2022-01-17T22:28

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идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра* за сутки совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал Журавлев на брифинге.Он добавил, что в провинции Идлиб было зафиксировано два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220115/idlib-1768031134.html

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