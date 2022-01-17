https://ria.ru/20220117/gubernator-1768172386.html

Врио главы Ярославской области объявил новый состав правительства региона

Врио главы Ярославской области объявил новый состав правительства региона - РИА Новости, 17.01.2022

Врио главы Ярославской области объявил новый состав правительства региона

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в понедельник объявил новый состав правительства региона, подчеркнув при этом, что возьмет на себя функции... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:29

2022-01-17T11:29

2022-01-17T11:44

политика

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в понедельник объявил новый состав правительства региона, подчеркнув при этом, что возьмет на себя функции председателя правительства, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Евраев провел внеочередное заседание правительства региона, на котором объявил новый состав правительства."Ориентир (при подборе кадров - ред.) - профессионализм, компетенции, способность быть драйвером изменений, способность быть человеком энергичным, современным, неравнодушным... Обращаю внимание, что две трети из вновь назначаемых - это кадры из Ярославской области", - заявил Евраев.Он отметил, что на должность председателя правительства назначать никого не будет."Я принял решение, что буду сам исполнять обязанности председателя правительства. Я несу ответственность за происходящее в регионе. Это поможет мне сконцентрировать усилия, быть постоянно погруженным во все процессы, контролировать их", - подчеркнул Евраев.Он объявил о ряде новых лиц в областном правительстве, в частности, изменился ряд заместителей председателя правительства, заместителей губернатора и глав департаментов."На должность замгубернатора по внутренней политике назначается Андрей Колядин. Он возглавлял департамент региональной политики в администрации президента, был заместителем полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО)...", - объявил Евраев.Президент РФ Владимир Путин 12 октября принял отставку Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области, назначив бывшего замглавы ФАС Михаила Евраева врио главы региона.

https://ria.ru/20211230/mechta-1766193194.html

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политика, ярославская область