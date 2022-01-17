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МИД обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Черном море
МИД обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Черном море - РИА Новости, 17.01.2022
МИД обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Черном море
Острое военное положение в Балтийском регионе и на Черном море - это прямой результат расширения НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:14
2022-01-17T20:14
европа
москва
дмитрий песков
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Острое военное положение в Балтийском регионе и на Черном море - это прямой результат расширения НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Так, если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Черном море, то это прямой результат расширения альянса. Первым шагом по военному освоению территорий стран Балтии, после того как они в 2004 году вошли в НАТО, стал запуск миссии воздушного патрулирования, то есть размещение на территории этих стран боевых самолетов для перехвата российских военных бортов", - сказал Грушко в интервью изданию "Коммерсант"."Если посмотреть на ситуацию на Черном море, то с точки зрения реальных потребностей обеспечения безопасности наблюдаемое ныне наращивание сил НАТО также неоправданно. Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России? Страну, которая вся стоит на костях русских солдат, пожертвовавших жизнью за ее освобождение", - сказал дипломат.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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европа, москва, дмитрий песков, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
20:14 17.01.2022
 
МИД обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Черном море

Грушко: острое положение в Балтийском регионе и на Черном море — результат расширения НАТО

© Фото : U.S. Navy / Seaman Austin CollinsСовместные учения стран НАТО в Черном море
Совместные учения стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Фото : U.S. Navy / Seaman Austin Collins
Совместные учения стран НАТО в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Острое военное положение в Балтийском регионе и на Черном море - это прямой результат расширения НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Так, если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Черном море, то это прямой результат расширения альянса. Первым шагом по военному освоению территорий стран Балтии, после того как они в 2004 году вошли в НАТО, стал запуск миссии воздушного патрулирования, то есть размещение на территории этих стран боевых самолетов для перехвата российских военных бортов", - сказал Грушко в интервью изданию "Коммерсант".
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"Если посмотреть на ситуацию на Черном море, то с точки зрения реальных потребностей обеспечения безопасности наблюдаемое ныне наращивание сил НАТО также неоправданно. Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России? Страну, которая вся стоит на костях русских солдат, пожертвовавших жизнью за ее освобождение", - сказал дипломат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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ЕвропаМоскваДмитрий ПесковАлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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