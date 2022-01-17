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МИД обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Черном море

МИД обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Черном море - РИА Новости, 17.01.2022

МИД обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Черном море

Острое военное положение в Балтийском регионе и на Черном море - это прямой результат расширения НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:14

2022-01-17T20:14

2022-01-17T20:14

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москва

дмитрий песков

александр грушко

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Острое военное положение в Балтийском регионе и на Черном море - это прямой результат расширения НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Так, если говорить об очень остром военном положении в Балтийском регионе и на Черном море, то это прямой результат расширения альянса. Первым шагом по военному освоению территорий стран Балтии, после того как они в 2004 году вошли в НАТО, стал запуск миссии воздушного патрулирования, то есть размещение на территории этих стран боевых самолетов для перехвата российских военных бортов", - сказал Грушко в интервью изданию "Коммерсант"."Если посмотреть на ситуацию на Черном море, то с точки зрения реальных потребностей обеспечения безопасности наблюдаемое ныне наращивание сил НАТО также неоправданно. Говорят, что Румынию и Болгарию надо защищать, поскольку они члены блока. Но от кого защищать Болгарию? От России? Страну, которая вся стоит на костях русских солдат, пожертвовавших жизнью за ее освобождение", - сказал дипломат.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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европа, москва, дмитрий песков, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия