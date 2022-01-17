https://ria.ru/20220117/granty-1768243598.html

Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства

Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства - РИА Новости, 17.01.2022

Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий федеральный бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства на 110 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:53

2022-01-17T16:53

2022-01-17T16:54

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий федеральный бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства на 110 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента РФ от 31 декабря 2015 года №688 "О грантах президента РФ в области культуры и искусства" следующие изменения… Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов начиная с 2022 года - 8612,6 миллионов рублей в год", - указано в документе.В предыдущей версии документа бюджет на выплаты грантов составлял 8502,6 миллионов рублей в год, таким образом, сумма увеличилась на 110 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211228/granty-1765852869.html

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общество, владимир путин, новости культуры, россия, культура