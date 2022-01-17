https://ria.ru/20220117/granty-1768243598.html
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства - РИА Новости, 17.01.2022
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий федеральный бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства на 110 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:53
2022-01-17T16:53
2022-01-17T16:54
культура
общество
владимир путин
новости культуры
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, увеличивающий федеральный бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства на 110 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в указ президента РФ от 31 декабря 2015 года №688 "О грантах президента РФ в области культуры и искусства" следующие изменения… Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов начиная с 2022 года - 8612,6 миллионов рублей в год", - указано в документе.В предыдущей версии документа бюджет на выплаты грантов составлял 8502,6 миллионов рублей в год, таким образом, сумма увеличилась на 110 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211228/granty-1765852869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_9ef7c10d1a5581aedefc2fbd401793e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, новости культуры, россия, культура
16:53 17.01.2022 (обновлено: 16:54 17.01.2022)
Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства
Президент Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства