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Штурмовики Су-25 уничтожили "противника" на учениях в Приморье
Штурмовики Су-25 уничтожили "противника" на учениях в Приморье - РИА Новости, 17.01.2022
Штурмовики Су-25 уничтожили "противника" на учениях в Приморье
Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений на авиаполигоне в Приморском крае сбросили бомбы на учебные объекты и обстреляли... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T04:54
2022-01-17T04:54
2022-01-17T05:10
безопасность
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений на авиаполигоне в Приморском крае сбросили бомбы на учебные объекты и обстреляли технику условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.Тренировка прошла на авиационном полигоне "Новосельский".Также пилоты отработали задачи по полету в заданный район, выполнению парных полетов.В рамках учебно-тренировочных полетов на боевое применение летный состав штурмовой авиации выполнил более 30 вылетов.
https://ria.ru/20211207/su-34-1762486043.html
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безопасность, приморский край
04:54 17.01.2022 (обновлено: 05:10 17.01.2022)
Штурмовики Су-25 уничтожили "противника" на учениях в Приморье
Штурмовики Су-25 бомбами и пушечным огнем уничтожили "противника" на учениях в Приморье