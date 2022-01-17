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Штурмовики Су-25 уничтожили "противника" на учениях в Приморье

Штурмовики Су-25 уничтожили "противника" на учениях в Приморье - РИА Новости, 17.01.2022

Штурмовики Су-25 уничтожили "противника" на учениях в Приморье

Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений на авиаполигоне в Приморском крае сбросили бомбы на учебные объекты и обстреляли... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T04:54

2022-01-17T04:54

2022-01-17T05:10

безопасность

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 17 янв – РИА Новости. Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений на авиаполигоне в Приморском крае сбросили бомбы на учебные объекты и обстреляли технику условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.Тренировка прошла на авиационном полигоне "Новосельский".Также пилоты отработали задачи по полету в заданный район, выполнению парных полетов.В рамках учебно-тренировочных полетов на боевое применение летный состав штурмовой авиации выполнил более 30 вылетов.

https://ria.ru/20211207/su-34-1762486043.html

приморский край

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безопасность, приморский край