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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега - РИА Новости, 17.01.2022
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега
Сильный снег прогнозируется синоптиками в предгорной и горной зоне Сочи до 18 января, на курорте действует экстреннее предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:12
2022-01-17T16:12
2022-01-17T16:26
общество
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новости - туризм
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Сильный снег прогнозируется синоптиками в предгорной и горной зоне Сочи до 18 января, на курорте действует экстреннее предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": утром, днем и до конца суток 18 января 2022 года в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.Ранее сочинской мэрией также сообщалось, что на территории города до 18 января ожидаются сильные грозовые ливни, снег в горах, порывы ветра, достигающие до 17 метров в секунду, гололедица. Региональное управление МЧС и городская администрация Сочи просят горожан воздержаться от прогулок в горы, не выезжать на автомобилях, необорудованных зимней резиной, быть внимательными, находясь около воздушных линий электропередач.
https://ria.ru/20220115/sel-1768008071.html
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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм
16:12 17.01.2022 (обновлено: 16:26 17.01.2022)
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега в горах