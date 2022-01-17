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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега - РИА Новости, 17.01.2022

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного снега

Сильный снег прогнозируется синоптиками в предгорной и горной зоне Сочи до 18 января, на курорте действует экстреннее предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:12

2022-01-17T16:12

2022-01-17T16:26

общество

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новости - туризм

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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Сильный снег прогнозируется синоптиками в предгорной и горной зоне Сочи до 18 января, на курорте действует экстреннее предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ": утром, днем и до конца суток 18 января 2022 года в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.Ранее сочинской мэрией также сообщалось, что на территории города до 18 января ожидаются сильные грозовые ливни, снег в горах, порывы ветра, достигающие до 17 метров в секунду, гололедица. Региональное управление МЧС и городская администрация Сочи просят горожан воздержаться от прогулок в горы, не выезжать на автомобилях, необорудованных зимней резиной, быть внимательными, находясь около воздушных линий электропередач.

https://ria.ru/20220115/sel-1768008071.html

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общество, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новости - туризм