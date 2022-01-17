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Курорты Карачаево-Черкесии на каникулах посетили более 170 тысяч туристов
Курорты Карачаево-Черкесии на каникулах посетили более 170 тысяч туристов - РИА Новости, 17.01.2022
Курорты Карачаево-Черкесии на каникулах посетили более 170 тысяч туристов
Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы превысил 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы правительства региона. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:34
2022-01-17T17:34
2022-01-17T17:34
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ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы превысил 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы правительства региона."Как и ожидалось, период с 31 декабря по 10 января стал временем массового наплыва отдыхающих со всей России. Число приезжих, несмотря на ограничения, сохранилось на прошлогоднем уровне", — говорится в релизе.Отмечается, что большинство гостей предпочли горнолыжные курорты Домбай и Архыз, также достаточно высокий турпоток зафиксирован на территории Тебердинского национального парка."Максимальное количество туристов в Архызе пришлось на 5 января и составило 10,7 тысячи человек, а Домбай наибольшее число гостей посетило 6 января — 7,6 тысячи", — подчеркнули в пресс-службе.Благодаря системам искусственного оснежения горнолыжный сезон на курортах региона планируется продлить до апреля, уточняется в релизе.
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домбай, новости - туризм, турпоток, туристы, туризм, курорт, архыз, россия
Курорты Карачаево-Черкесии на каникулах посетили более 170 тысяч туристов
Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии на каникулах превысил 170 тысяч человек
ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы превысил 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы правительства региона.
"Как и ожидалось, период с 31 декабря по 10 января стал временем массового наплыва отдыхающих со всей России. Число приезжих, несмотря на ограничения, сохранилось на прошлогоднем уровне", — говорится в релизе.
Отмечается, что большинство гостей предпочли горнолыжные курорты Домбай и Архыз, также достаточно высокий турпоток зафиксирован на территории Тебердинского национального парка.
"Максимальное количество туристов в Архызе пришлось на 5 января и составило 10,7 тысячи человек, а Домбай наибольшее число гостей посетило 6 января — 7,6 тысячи", — подчеркнули в пресс-службе.
Благодаря системам искусственного оснежения горнолыжный сезон на курортах региона планируется продлить до апреля, уточняется в релизе.