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Курорты Карачаево-Черкесии на каникулах посетили более 170 тысяч туристов

Курорты Карачаево-Черкесии на каникулах посетили более 170 тысяч туристов - РИА Новости, 17.01.2022

Курорты Карачаево-Черкесии на каникулах посетили более 170 тысяч туристов

Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы превысил 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы правительства региона. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:34

2022-01-17T17:34

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ПЯТИГОРСК, 17 янв — РИА Новости. Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии в новогодние каникулы превысил 170 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы правительства региона."Как и ожидалось, период с 31 декабря по 10 января стал временем массового наплыва отдыхающих со всей России. Число приезжих, несмотря на ограничения, сохранилось на прошлогоднем уровне", — говорится в релизе.Отмечается, что большинство гостей предпочли горнолыжные курорты Домбай и Архыз, также достаточно высокий турпоток зафиксирован на территории Тебердинского национального парка."Максимальное количество туристов в Архызе пришлось на 5 января и составило 10,7 тысячи человек, а Домбай наибольшее число гостей посетило 6 января — 7,6 тысячи", — подчеркнули в пресс-службе.Благодаря системам искусственного оснежения горнолыжный сезон на курортах региона планируется продлить до апреля, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html

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