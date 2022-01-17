https://ria.ru/20220117/google-1768183063.html

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 17.01.2022

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал компанию Google еще на 4 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент, сообщила РИА... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:09

2022-01-17T12:09

2022-01-17T12:09

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой суд Таганского района в понедельник оштрафовал компанию Google еще на 4 миллиона рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент, сообщила РИА Новости пресс-секретарь районного суда Зульфия Гуринчук."Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.В суде уточнили, что административный протокол составлен Роскомнадзором за повторный отказ удалить некий запрещенный контент. Какой именно – не раскрывается.В конце прошлого года Google стала первой компанией, которой в России был назначен оборотный штраф за отказы удалять запрещенную информацию. Суд взыскал с IT-гиганта 7,2 миллиарда рублей , что в совокупности с ранее вынесенными решениями суда на конец минувшего года составило 7 миллиардов 282 миллиона 916 тысяч 235 рублей.

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765396023.html

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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия