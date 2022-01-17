https://ria.ru/20220117/gololed-1768339973.html

Московские службы начали обрабатывать дороги против гололеда

Московские службы начали обрабатывать дороги против гололеда - РИА Новости, 18.01.2022

Московские службы начали обрабатывать дороги против гололеда

Московские службы начали подметать и обрабатывать против гололеда дороги, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-17T12:11

2022-01-17T12:11

2022-01-18T12:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московские службы начали подметать и обрабатывать против гололеда дороги, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В 11.00 приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Прирост свежевыпавшего снега сегодня может составить до 3 см. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать прохождению колонн техники", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220117/sneg-1767458314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы