https://ria.ru/20220117/gololed-1768339973.html
Московские службы начали обрабатывать дороги против гололеда
Московские службы начали обрабатывать дороги против гололеда - РИА Новости, 18.01.2022
Московские службы начали обрабатывать дороги против гололеда
Московские службы начали подметать и обрабатывать против гололеда дороги, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-17T12:11
2022-01-17T12:11
2022-01-18T12:15
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московские службы начали подметать и обрабатывать против гололеда дороги, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В 11.00 приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Прирост свежевыпавшего снега сегодня может составить до 3 см. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.Отмечается, что под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам."Просим водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать прохождению колонн техники", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Московские службы начали подметать и обрабатывать против гололеда дороги, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В 11.00 приступили к механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Прирост свежевыпавшего снега сегодня может составить до 3 см. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Просим водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не препятствовать прохождению колонн техники", - дополняется в сообщении.