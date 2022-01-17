https://ria.ru/20220117/germaniya-1768216677.html

Глава МИД Германии заявила о готовности к серьезному диалогу с Россией

Глава МИД Германии заявила о готовности к серьезному диалогу с Россией - РИА Новости, 17.01.2022

Глава МИД Германии заявила о готовности к серьезному диалогу с Россией

Правительство Германии готово к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать ее без участия самой Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:32

2022-01-17T14:32

2022-01-17T17:12

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россия

украина

ситуация в днр и лнр

анналена бербок

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Правительство Германии готово к диалогу с Россией по Украине, но не собирается обсуждать ее без участия самой Украины, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Мы готовы к серьезному диалогу с Россией, потому что дипломатия является единственным эффективным путем для деэскалации нынешней крайне опасной ситуации", - подчеркнула министр.При этом Берлин не будет "говорить об Украине без Украины", отметила Бербок. "Позади первая неделя первых переговоров с Россией. На прорыв за пару часов после нескольких лет молчания мы не рассчитывали... Но у нас хорошая выносливость и мы не будем упускать из виду наши принципы. Ни одна страна не имеет права предписывать другим странам, в каком направлении идти, какие отношения иметь, в какие союзы вступать. Суверенитет Украины не может быть и не будет предметом переговоров", - заявила Бербок.Она отметила, что ОБСЕ в этом контексте имеет особое значение как организация, созданная для обеспечения безопасности в Европе. "Это (деэскалация ситуации вокруг Украины) безумно сложно. Нет некой волшебной двери, которую можно открыть и кризис будет разрешен. Мы должны найти все форматы (урегулирования). Если нет двери, то мы должны открывать различные окна, чем мы можем помочь снизить напряженность ситуации, угрожающей Украине, и вернуться наконец за стол переговоров", - заявила Бербок.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220101/sholts-1766346662.html

https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html

берлин (город)

россия

украина

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