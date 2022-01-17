https://ria.ru/20220117/germaniya-1768165545.html
Глава МИД Германии заявила о желании стабильных отношений с Россией
Глава МИД Германии заявила о желании стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 17.01.2022
Глава МИД Германии заявила о желании стабильных отношений с Россией
В Германии хотят содержательных и стабильных отношений с Россией, заявила в Берлине перед вылетом с визитами в Киев и в Москву глава МИД Анналена Бербок. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:52
2022-01-17T10:52
2022-01-17T10:52
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анналена бербок
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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В Германии хотят содержательных и стабильных отношений с Россией, заявила в Берлине перед вылетом с визитами в Киев и в Москву глава МИД Анналена Бербок."В моих переговорах в Москве я также озабочена обозначением позиции. Как новое федеральное правительство, мы хотим содержательных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных вопросов, о которых мы должны говорить, длинный. В последнее время они бросают все более мрачную тень на возможности сотрудничества, которое принесет пользу народам двух наших стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, который также становится все более явным в России", - сказала министр.Она добавила, что для Берлина "особенно важно сотрудничество между гражданским обществом" Германии и России."Хочу поговорить с моим российским коллегой также об этих возможностях и о том, как мы можем создать условия для их (гражданских обществ - ред) более эффективного использования", - сказала Бербок.
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в мире, берлин (город), германия, москва, россия, анналена бербок
Глава МИД Германии заявила о желании стабильных отношений с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок заявила о желании содержательных и стабильных отношений с Россией
БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости.
В Германии
хотят содержательных и стабильных отношений с Россией
, заявила в Берлине перед вылетом с визитами в Киев и в Москву глава МИД Анналена Бербок
.
"В моих переговорах в Москве я также озабочена обозначением позиции. Как новое федеральное правительство, мы хотим содержательных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных вопросов, о которых мы должны говорить, длинный. В последнее время они бросают все более мрачную тень на возможности сотрудничества, которое принесет пользу народам двух наших стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, который также становится все более явным в России", - сказала министр.
Она добавила, что для Берлина "особенно важно сотрудничество между гражданским обществом" Германии и России.
"Хочу поговорить с моим российским коллегой также об этих возможностях и о том, как мы можем создать условия для их (гражданских обществ - ред) более эффективного использования", - сказала Бербок.