https://ria.ru/20220117/germaniya-1768165545.html

Глава МИД Германии заявила о желании стабильных отношений с Россией

Глава МИД Германии заявила о желании стабильных отношений с Россией - РИА Новости, 17.01.2022

Глава МИД Германии заявила о желании стабильных отношений с Россией

В Германии хотят содержательных и стабильных отношений с Россией, заявила в Берлине перед вылетом с визитами в Киев и в Москву глава МИД Анналена Бербок. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:52

2022-01-17T10:52

2022-01-17T10:52

в мире

берлин (город)

германия

москва

россия

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_e8209fedd48cd1785fd98ba0f5d53eac.jpg

БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. В Германии хотят содержательных и стабильных отношений с Россией, заявила в Берлине перед вылетом с визитами в Киев и в Москву глава МИД Анналена Бербок."В моих переговорах в Москве я также озабочена обозначением позиции. Как новое федеральное правительство, мы хотим содержательных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных вопросов, о которых мы должны говорить, длинный. В последнее время они бросают все более мрачную тень на возможности сотрудничества, которое принесет пользу народам двух наших стран: в науке и культуре, в торговле и инвестициях, в возобновляемых источниках энергии, в борьбе с климатическим кризисом, который также становится все более явным в России", - сказала министр.Она добавила, что для Берлина "особенно важно сотрудничество между гражданским обществом" Германии и России."Хочу поговорить с моим российским коллегой также об этих возможностях и о том, как мы можем создать условия для их (гражданских обществ - ред) более эффективного использования", - сказала Бербок.

https://ria.ru/20220109/gaz-1767061720.html

берлин (город)

германия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), германия, москва, россия, анналена бербок