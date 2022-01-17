https://ria.ru/20220117/gerb-1768253985.html

СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба на границе с Польшей

СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба на границе с Польшей - РИА Новости, 17.01.2022

СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба на границе с Польшей

На границе Белоруссии с Польшей, предположительно, металлическими шариками поврежден белорусский государственный герб на пограничном столбе, возбуждено дело о... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:42

2022-01-17T17:42

2022-01-17T18:26

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. На границе Белоруссии с Польшей, предположительно, металлическими шариками поврежден белорусский государственный герб на пограничном столбе, возбуждено дело о надругательстве над госсимволами, сообщил в понедельник следственный комитет республики."На белорусско-польской границе поврежден государственный герб… Утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы… обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства. Фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Надругательство над государственными символами" уголовного кодекса Белоруссии.Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что проинформировал польскую сторону о повреждении, предположительно, металлическими шариками, белорусского государственного герба на пограничном столбе на общей границе."Провокация на границе: белорусский пограничный столб обстрелян со стороны Польши... О пограничном инциденте проинформирована польская сторона. Происшествие будет расследоваться аппаратом пограничных уполномоченных", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.Кроме того, подчеркивается там, "в настоящее время для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на месте работает следственно-оперативная группа".

https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html

https://ria.ru/20220117/polsha-1768244338.html

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии