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СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба на границе с Польшей
СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба на границе с Польшей - РИА Новости, 17.01.2022
СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба на границе с Польшей
На границе Белоруссии с Польшей, предположительно, металлическими шариками поврежден белорусский государственный герб на пограничном столбе, возбуждено дело о... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:42
2022-01-17T18:26
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. На границе Белоруссии с Польшей, предположительно, металлическими шариками поврежден белорусский государственный герб на пограничном столбе, возбуждено дело о надругательстве над госсимволами, сообщил в понедельник следственный комитет республики."На белорусско-польской границе поврежден государственный герб… Утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы… обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства. Фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Надругательство над государственными символами" уголовного кодекса Белоруссии.Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что проинформировал польскую сторону о повреждении, предположительно, металлическими шариками, белорусского государственного герба на пограничном столбе на общей границе."Провокация на границе: белорусский пограничный столб обстрелян со стороны Польши... О пограничном инциденте проинформирована польская сторона. Происшествие будет расследоваться аппаратом пограничных уполномоченных", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.Кроме того, подчеркивается там, "в настоящее время для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на месте работает следственно-оперативная группа".
https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:42 17.01.2022 (обновлено: 18:26 17.01.2022)
 
СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба на границе с Польшей

СК Белоруссии возбудил дело из-за повреждения герба страны на столбе на границе с Польшей

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПалаточный лагерь нелегальных мигрантов возле заграждения из колючей проволоки на белорусско-польской границе
Палаточный лагерь нелегальных мигрантов возле заграждения из колючей проволоки на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Палаточный лагерь нелегальных мигрантов возле заграждения из колючей проволоки на белорусско-польской границе
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МИНСК, 17 янв – РИА Новости. На границе Белоруссии с Польшей, предположительно, металлическими шариками поврежден белорусский государственный герб на пограничном столбе, возбуждено дело о надругательстве над госсимволами, сообщил в понедельник следственный комитет республики.
"На белорусско-польской границе поврежден государственный герб… Утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы на участке границы… обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. "Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства. Фиксируется следовая картина, допрашиваются свидетели. С места происшествия изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Надругательство над государственными символами" уголовного кодекса Белоруссии.
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что проинформировал польскую сторону о повреждении, предположительно, металлическими шариками, белорусского государственного герба на пограничном столбе на общей границе.
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Кроме того, подчеркивается там, "в настоящее время для выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи правовой оценки на месте работает следственно-оперативная группа".
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