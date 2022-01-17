https://ria.ru/20220117/genkonsulstvo-1768196723.html
Российское генконсульство в Казахстане 24 января возобновит работу
Российское генконсульство в Казахстане 24 января возобновит работу - РИА Новости, 17.01.2022
Российское генконсульство в Казахстане 24 января возобновит работу
Генеральное консульство России в Алма-Ате возобновит работу с 24 января, сообщает российская дипмиссия в понедельник. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:06
2022-01-17T13:06
2022-01-17T15:44
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
россия
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НУР-СУЛТАН, 17 янв - РИА Новости. Генеральное консульство России в Алма-Ате возобновит работу с 24 января, сообщает российская дипмиссия в понедельник.Прием граждан по консульским вопросам в генеральном консульстве России в Алма-Ате ранее был отменён на неопределённый срок в связи с введённым в Казахстане режимом чрезвычайного положения."Уважаемые граждане! В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией консульский прием возобновится с 24 января", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Telegram-канале дипмиссии.
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в мире, алма-ата, россия
13:06 17.01.2022 (обновлено: 15:44 17.01.2022)
Российское генконсульство в Казахстане 24 января возобновит работу
Генконсульство России в Алма-Ате 24 января возобновит работу