https://ria.ru/20220117/genkonsulstvo-1768196723.html

Российское генконсульство в Казахстане 24 января возобновит работу

Российское генконсульство в Казахстане 24 января возобновит работу - РИА Новости, 17.01.2022

Российское генконсульство в Казахстане 24 января возобновит работу

Генеральное консульство России в Алма-Ате возобновит работу с 24 января, сообщает российская дипмиссия в понедельник. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:06

2022-01-17T13:06

2022-01-17T15:44

беспорядки в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 17 янв - РИА Новости. Генеральное консульство России в Алма-Ате возобновит работу с 24 января, сообщает российская дипмиссия в понедельник.Прием граждан по консульским вопросам в генеральном консульстве России в Алма-Ате ранее был отменён на неопределённый срок в связи с введённым в Казахстане режимом чрезвычайного положения."Уважаемые граждане! В связи со случаями заболевания сотрудников генконсульства коронавирусной инфекцией консульский прием возобновится с 24 января", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в Telegram-канале дипмиссии.

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