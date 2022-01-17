https://ria.ru/20220117/gazprom-1768214197.html

"Газпром" уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья

"Газпром" уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья - РИА Новости, 17.01.2022

"Газпром" уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья

"Газпром" в период с 1 по 15 января уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1%, до 5,4 миллиарда кубометров, а в Китай (который считается... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:23

2022-01-17T14:23

2022-01-17T14:42

экономика

газпром

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. "Газпром" в период с 1 по 15 января уменьшил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1%, до 5,4 миллиарда кубометров, а в Китай (который считается отдельно) - в полтора раза, говорится в сообщении компании."С 1 по 15 января 2022 года "Газпром", по предварительным данным... экспорт в страны дальнего зарубежья составил 5,4 миллиарда кубометров, что на 41,1% (на 3,7 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года", - сообщает компания на своем официальном канале в мессенджере Telegram.При этом отмечается, что "Газпром" нарастил поставки в Болгарию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%), Боснию и Герцеговину (на 7,3%). Компания поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами, также обращает внимание "Газпром"."Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок за первую половину января в полтора раза выше аналогичного показателя прошлого года", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220117/gaz-1768210173.html

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экономика, газпром