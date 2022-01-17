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Цена на газ в Европе снизилась до 900 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе снизилась до 900 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 18.01.2022
Цена на газ в Европе снизилась до 900 долларов за тысячу кубов
Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник после краткого утреннего скачка почти до 1,1 тысячи долларов за одну тысячу кубометров закрылись на отметке в 900... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-17T20:51
2022-01-18T00:45
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цены на нефть
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник после краткого утреннего скачка почти до 1,1 тысячи долларов за одну тысячу кубометров закрылись на отметке в 900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1072 доллара. Затем после непродолжительного роста стоимость начала снижаться, демонстрируя негативную динамику на протяжении оставшихся торгов. В последние часы цены стали стремительно падать и опустились ниже 900 долларов, однако ближе к закрытию частично восстановились. Максимальный показатель наблюдался при открытии — 1072 доллара, минимальный составил 872 доллара. На закрытии цены составили 919 долларов, что на 10,3 процента ниже расчетной стоимости пятницы.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой на день вперед превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в одну тысячу долларов.Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первую половину января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
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азия, европа, цены на нефть, спг
20:51 17.01.2022 (обновлено: 00:45 18.01.2022)
 
Цена на газ в Европе снизилась до 900 долларов за тысячу кубов

Цены фьючерсов на газ в Европе снизились до 900 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе в понедельник после краткого утреннего скачка почти до 1,1 тысячи долларов за одну тысячу кубометров закрылись на отметке в 900 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов составила 1072 доллара. Затем после непродолжительного роста стоимость начала снижаться, демонстрируя негативную динамику на протяжении оставшихся торгов. В последние часы цены стали стремительно падать и опустились ниже 900 долларов, однако ближе к закрытию частично восстановились. Максимальный показатель наблюдался при открытии — 1072 доллара, минимальный составил 872 доллара. На закрытии цены составили 919 долларов, что на 10,3 процента ниже расчетной стоимости пятницы.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой на день вперед превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в одну тысячу долларов.
Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчетная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первую половину января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.
Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
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