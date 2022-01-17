https://ria.ru/20220117/gaz-1768268545.html
Газовые операторы Польши и Украины начали совместные консультации
Газовые операторы Польши и Украины начали совместные консультации - РИА Новости, 17.01.2022
Газовые операторы Польши и Украины начали совместные консультации
Польский газовый оператор Gaz-System совместно с компанией "Оператор ГТС Украины" начали консультации по проекту увеличения мощностей на границе между странами, РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:14
2022-01-17T19:14
2022-01-17T19:14
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польша
еврокомиссия
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оператор гтс украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Польский газовый оператор Gaz-System совместно с компанией "Оператор ГТС Украины" начали консультации по проекту увеличения мощностей на границе между странами, следует из сообщения Gaz-System."В соответствии с регламентом Еврокомиссии 2017/459 от 16 марта 2017 года… Gaz-System в сотрудничестве с "Оператором ГТС Украины" начали публичные консультации по проекту увеличения мощностей на границе между Польшей и Украиной", - говорится в сообщении компании.Предложение по созданию данного проекта было подготовлено после проведенной летом прошлого года оценки спроса на рынке.Отмечается, что подготовленный для обсуждений документ включает в себя описание проекта по увеличению газовых мощностей, в частности технические решения, предварительная стоимость, сроки, уровень предложения, а также условия участия и доступа к мощностям в период ежегодного аукциона в июле 2023 года.
https://ria.ru/20220117/gaz-1768210173.html
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в мире, украина, польша, еврокомиссия, gaz-system, оператор гтс украины
Газовые операторы Польши и Украины начали совместные консультации
Газовые операторы Польши и Украины начали консультации для увеличения мощностей границе