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Европе посоветовали изменить правила игры с "Газпромом"
Европе посоветовали поменять стратегию хранения газа - РИА Новости, 17.01.2022
Европе посоветовали изменить правила игры с "Газпромом"
Европейские власти должны вынести урок из газового кризиса, ударившего по континенту этой зимой, и ввести новые правила хранения и заполнения хранилищ, пишет... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:25
2022-01-17T16:35
экономика
европа
еврокомиссия
газпром
россия
джулиан ли
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейские власти должны вынести урок из газового кризиса, ударившего по континенту этой зимой, и ввести новые правила хранения и заполнения хранилищ, пишет автор Bloomberg Джулиан Ли.Странам было удобно продать собственные хранилища топлива "Газпрому": компания обеспечивает надежные поставки с 60-х годов, а запасы сырья хранились недалеко от потребителей, причем все расходы брал на себя российский концерн.Однако этой зимой газовые хранилища оказались недостаточно заполнены. Европейцы не спешили арендовать их, "Газпром" не мог их заполнить. В результате возник дефицит, а цены пошли вверх."Озадачивает тот факт, что Европа никогда не вводила требований к минимальным объемам запасов для иностранных или внутренних компаний, владеющих хранилищами", — написал автор.Ли призвал принять меры, чтобы не допустить повторения дефицита топлива, а запасы не были на таком же низком уровне, как в этом сезоне."Владение газохранилищами в Европе должно быть сопряжено с обязательством заполнять их до начала зимы", — подытожил репортер.Цены на газ начали резко расти в конце лета – начале осени, достигнув максимума, почти 2200 долларов за тысячу кубометров, 21 декабря. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.
https://ria.ru/20220114/energokrizis-1767928981.html
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экономика, европа, еврокомиссия, газпром, россия, джулиан ли
16:25 17.01.2022 (обновлено: 16:35 17.01.2022)
 
Европе посоветовали поменять стратегию хранения газа

Bloomberg: европейские регуляторы должны настаивать на заполнении газохранилищ

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейские власти должны вынести урок из газового кризиса, ударившего по континенту этой зимой, и ввести новые правила хранения и заполнения хранилищ, пишет автор Bloomberg Джулиан Ли.
Странам было удобно продать собственные хранилища топлива "Газпрому": компания обеспечивает надежные поставки с 60-х годов, а запасы сырья хранились недалеко от потребителей, причем все расходы брал на себя российский концерн.
Однако этой зимой газовые хранилища оказались недостаточно заполнены. Европейцы не спешили арендовать их, "Газпром" не мог их заполнить. В результате возник дефицит, а цены пошли вверх.
"Озадачивает тот факт, что Европа никогда не вводила требований к минимальным объемам запасов для иностранных или внутренних компаний, владеющих хранилищами", — написал автор.
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"Владение газохранилищами в Европе должно быть сопряжено с обязательством заполнять их до начала зимы", — подытожил репортер.
Цены на газ начали резко расти в конце лета – начале осени, достигнув максимума, почти 2200 долларов за тысячу кубометров, 21 декабря. Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Российский лидер напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья. Однако Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании энергоносителя, что в итоге привело к кризису, подчеркнул он.
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ЭкономикаЕвропаЕврокомиссияГазпромРоссияДжулиан Ли
 
 
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