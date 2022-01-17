https://ria.ru/20220117/gaz-1768229532.html

Европа отобрала из подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа

Европа отобрала из подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа - РИА Новости, 17.01.2022

Европа отобрала из подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа

Европа отобрала из своих подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа, говорится в сообщении "Газпрома". РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:31

2022-01-17T15:31

2022-01-17T15:31

экономика

европа

газпром

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Европа отобрала из своих подземных хранилищ 62,6% закачанного летом газа, говорится в сообщении "Газпрома"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 25% (на 15,6 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 62,6% от объема газа, закачанного в летний период", — сообщает компания в своем официальном канале в Telegram.Уточняется, что объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января составлял 46,9 миллиарда кубометров - это на 1,091 миллиарда кубометров ниже исторических минимальных значений на эту дату.Запасы газа в украинских подземных хранилищах снизились до 12,6 миллиарда кубометров Это на 44,2%, или на 10 миллиардов кубометров ниже показателя прошлого года, и на 2,7 миллиарда кубометров меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года, добавляет "Газпром".

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/plata-1767963066.html

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экономика, европа, газпром