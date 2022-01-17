https://ria.ru/20220117/gaz-1768210173.html

"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину

"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину - РИА Новости, 17.01.2022

"Газпром" не забронировал мощности для транзита газа через Польшу и Украину

"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу в феврале, а также дополнительные мощности украинской... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:06

2022-01-17T14:06

2022-01-17T16:58

экономика

украина

польша

газпром

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу в феврале, а также дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.Всего на аукционе в понедельник предлагалось забронировать 89,1 миллиона кубометров газа в сутки на польском участке, однако предложение осталось невостребованным. Аналогичная ситуация была в декабре, а на январь "Газпром" забронировал около 19,3 миллиона из предложенных 89,1 миллиона кубометров.Кроме того, согласно данным венгерской площадки RBP, компания не задействовала дополнительную мощность ГТС Украины на границе с Россией — всего предлагалось 9,8 миллиона кубометров в сутки. "Газпром" также забронировал украинские допмощности на январь."Ямал — Европа" вместе с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины составляют один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС."Ямал — Европа" проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и ежегодно может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа. Долгосрочный договор с Варшавой на транзит по газопроводу закончился в прошлом году. На 2020-2021-й газовый год "Газпром" бронировал мощности через аукцион.Представитель компании Сергей Куприянов 25 декабря заявлял, что "Газпром", как и раньше, готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле спота. По его словам, компания не использует маршрут, так как некоторые клиенты, в частности, из Франции и Германии, уже полностью выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.В начале января замминистра иностранных дел России Александр Панкин сообщал, что Москва на восемь-десять процентов перевыполняет объемы обязательного транзита через Украину и не обязана прокачивать весь газ в Европу только через эту страну. При этом Киев настаивает на том, чтобы Россия увеличила объемы поставок.

https://ria.ru/20220117/gazprom-1768214197.html

https://ria.ru/20211224/tranzit-1765259901.html

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экономика, украина, польша, газпром, ямал-европа (газопровод)