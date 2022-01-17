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Украину сваливают "сумасшедшие" цены на газ
На Украине пожаловались на "сумасшедшую" стоимость газа - РИА Новости, 17.01.2022
Украину сваливают "сумасшедшие" цены на газ
Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала "Наш" на "сумасшедшую" стоимость газа. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T07:24
2022-01-17T07:24
2022-01-17T07:24
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала "Наш" на "сумасшедшую" стоимость газа.По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно."Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует", - посетовал мэр.Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего останавливалось больше половины украинских ТЭС.Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.
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в мире, украина, сумская область
На Украине пожаловались на "сумасшедшую" стоимость газа
Мэр украинского города Шостка Нога назвал стоимость газа в стране "сумасшедшей"
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости.
Мэр города Шостка в Сумской области Украины
Николай Нога пожаловался в эфире телеканала "Наш
" на "сумасшедшую" стоимость газа.
По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.
"Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует", - посетовал мэр.
Осенью в стране разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего останавливалось больше половины украинских ТЭС.
Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.