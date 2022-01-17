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В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением

В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением - РИА Новости, 17.01.2022

В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением

Предложения Москвы по гарантиям безопасности — не ультиматум или угроза, а предостережение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:04

2022-01-17T20:04

2022-01-17T20:21

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Предложения Москвы по гарантиям безопасности — не ультиматум или угроза, а предостережение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.По его словам, это апелляция к здравому смыслу стран НАТО, призыв "включить голову" и сделать необходимые шаги для снижения напряженности. Кроме того, российские предложения на сто процентов соответствуют основополагающим документам ОБСЕ."Мы приглашаем партнеров взглянуть на ситуацию в области безопасности рационально. Если бы мы с вами решили провести эксперимент и устроили опрос общественного мнения на улице любого западноевропейского города, попросив респондентов, мало-мальски интересующихся проблемами войны и мира, прокомментировать российские предложения, то уверен, что граждане с неотравленным западной демагогией мировоззрением их поддержали бы", — отметил замглавы МИД.Он добавил, что документы построены на принципе взаимности, однако о полной симметрии говорить не приходится, поскольку нынешняя "критическая ситуация" сложилась из-за расширения блока и освоения им территории новых членов.Грушко также отметил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что все будет зависеть от развития ситуации и того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против российских интересов."Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно", — заключил замглавы МИД.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220117/nato-1768262717.html

https://ria.ru/20220117/nato-1768216106.html

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в мире, украина, сша, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, россия