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В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением
В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением - РИА Новости, 17.01.2022
В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением
Предложения Москвы по гарантиям безопасности — не ультиматум или угроза, а предостережение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T20:04
2022-01-17T20:21
в мире
украина
сша
александр грушко
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет россия-нато
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Предложения Москвы по гарантиям безопасности — не ультиматум или угроза, а предостережение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.По его словам, это апелляция к здравому смыслу стран НАТО, призыв "включить голову" и сделать необходимые шаги для снижения напряженности. Кроме того, российские предложения на сто процентов соответствуют основополагающим документам ОБСЕ."Мы приглашаем партнеров взглянуть на ситуацию в области безопасности рационально. Если бы мы с вами решили провести эксперимент и устроили опрос общественного мнения на улице любого западноевропейского города, попросив респондентов, мало-мальски интересующихся проблемами войны и мира, прокомментировать российские предложения, то уверен, что граждане с неотравленным западной демагогией мировоззрением их поддержали бы", — отметил замглавы МИД.Он добавил, что документы построены на принципе взаимности, однако о полной симметрии говорить не приходится, поскольку нынешняя "критическая ситуация" сложилась из-за расширения блока и освоения им территории новых членов.Грушко также отметил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что все будет зависеть от развития ситуации и того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против российских интересов."Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно", — заключил замглавы МИД.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220117/nato-1768262717.html
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в мире, украина, сша, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, россия
20:04 17.01.2022 (обновлено: 20:21 17.01.2022)
 
В МИД назвали предложения России по гарантиям безопасности предостережением

Замглавы МИД Грушко назвал предложения России по гарантиям безопасности предостережением

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Предложения Москвы по гарантиям безопасности — не ультиматум или угроза, а предостережение, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Наша позиция абсолютно понятна и предсказуема. И мы ее четко изложили, теперь ждем такой же честной реакции", — сказал дипломат в интервью изданию "Коммерсант".
По его словам, это апелляция к здравому смыслу стран НАТО, призыв "включить голову" и сделать необходимые шаги для снижения напряженности. Кроме того, российские предложения на сто процентов соответствуют основополагающим документам ОБСЕ.
"Мы приглашаем партнеров взглянуть на ситуацию в области безопасности рационально. Если бы мы с вами решили провести эксперимент и устроили опрос общественного мнения на улице любого западноевропейского города, попросив респондентов, мало-мальски интересующихся проблемами войны и мира, прокомментировать российские предложения, то уверен, что граждане с неотравленным западной демагогией мировоззрением их поддержали бы", — отметил замглавы МИД.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
Посмотреть
Он добавил, что документы построены на принципе взаимности, однако о полной симметрии говорить не приходится, поскольку нынешняя "критическая ситуация" сложилась из-за расширения блока и освоения им территории новых членов.
"Военная инфраструктура была на сотни и тысячи километров приближена к российским рубежам", — указал дипломат.
Грушко также отметил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что все будет зависеть от развития ситуации и того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против российских интересов.
"Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно", — заключил замглавы МИД.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
18:32
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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В миреУкраинаСШААлександр ГрушкоНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Россия-НАТОРоссия
 
 
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