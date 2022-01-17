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Россия рассчитывает на ответы от США и НАТО по безопасности, заявил Лавров

Россия рассчитывает на ответы от США и НАТО по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 17.01.2022

Россия рассчитывает на ответы от США и НАТО по безопасности, заявил Лавров

Есть основания полагать, что в ближайшие дни пройдут контакты по гарантиям безопасности, Москва рассчитывает получить обещанные ей ответы на проекты документов, РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:05

2022-01-17T14:05

2022-01-17T14:13

в мире

сша

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

совет россия-нато

обсе

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Есть основания полагать, что в ближайшие дни пройдут контакты по гарантиям безопасности, Москва рассчитывает получить обещанные ей ответы на проекты документов, которые были переданы США и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы твёрдо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему", - сказал Лавров.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО, и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220117/deputat-1768162023.html

https://ria.ru/20220117/evropa-1768184807.html

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в мире, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия