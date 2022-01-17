https://ria.ru/20220117/fyuchers-1768192488.html

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов - РИА Новости, 17.01.2022

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник теряют около 7% по сравнению с расчётной ценой пятницы, снова опускаясь ниже 1000 долларов за тысячу... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:49

2022-01-17T12:49

2022-01-17T12:49

экономика

азия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник теряют около 7% по сравнению с расчётной ценой пятницы, снова опускаясь ниже 1000 долларов за тысячу кубометров после некоторого роста утром, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с самого открытия торговой сессии демонстрирует устойчивое снижение: с отметки чуть выше 1070 долларов (локальный максимум) цены упали примерно до 950 долларов. А минимальное значение первых двух часов торгов (до 12.00 мск) составило 946 долларов за тысячу кубометров. Это на 7,7% ниже расчётной цены пятницы — 1025,2 доллара.Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1130 долларов за тысячу кубометров, в среду расчётная цена стала минимальной с начала года — почти 885 долларов. Однако во второй половине недели показатель резко вырос и достиг в пятницу 1025 долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первую половину января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/gaz-1767976932.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/benzin-1768169188.html

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, азия, европа