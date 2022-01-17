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Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов - РИА Новости, 17.01.2022
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник теряют около 7% по сравнению с расчётной ценой пятницы, снова опускаясь ниже 1000 долларов за тысячу... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:49
2022-01-17T12:49
2022-01-17T12:49
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в понедельник теряют около 7% по сравнению с расчётной ценой пятницы, снова опускаясь ниже 1000 долларов за тысячу кубометров после некоторого роста утром, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с самого открытия торговой сессии демонстрирует устойчивое снижение: с отметки чуть выше 1070 долларов (локальный максимум) цены упали примерно до 950 долларов. А минимальное значение первых двух часов торгов (до 12.00 мск) составило 946 долларов за тысячу кубометров. Это на 7,7% ниже расчётной цены пятницы — 1025,2 доллара.Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1130 долларов за тысячу кубометров, в среду расчётная цена стала минимальной с начала года — почти 885 долларов. Однако во второй половине недели показатель резко вырос и достиг в пятницу 1025 долларов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первую половину января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
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экономика, азия, европа
Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов
Цены фьючерсов на газ в Европе после роста опустились ниже 1000 долларов
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Цены фьючерсов на газ в Европе
на торгах в понедельник теряют около 7% по сравнению с расчётной ценой пятницы, снова опускаясь ниже 1000 долларов за тысячу кубометров после некоторого роста утром, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на газ по индексу TTF — крупнейшего европейского хаба — с самого открытия торговой сессии демонстрирует устойчивое снижение: с отметки чуть выше 1070 долларов (локальный максимум) цены упали примерно до 950 долларов. А минимальное значение первых двух часов торгов (до 12.00 мск) составило 946 долларов за тысячу кубометров. Это на 7,7% ниже расчётной цены пятницы — 1025,2 доллара.
Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825–1130 долларов за тысячу кубометров, в среду расчётная цена стала минимальной с начала года — почти 885 долларов. Однако во второй половине недели показатель резко вырос и достиг в пятницу 1025 долларов.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Котировки 21 декабря достигли исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. Расчётная цена январских фьючерсов в последние дни прошлого года упала вдвое, на 30 декабря — до 1020 долларов, а в первую половину января демонстрировала нестабильную динамику, переходя от снижения к росту и наоборот.
Эксперты летом и осенью связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
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