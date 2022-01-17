https://ria.ru/20220117/format-1768284927.html
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата" - РИА Новости, 17.01.2022
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и выразили надежду, что РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T22:12
2022-01-17T22:12
2022-01-17T22:23
в мире
владимир зеленский
мид германии
ситуация в днр и лнр
украина
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мид украины
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и выразили надежду, что вскоре удастся организовать саммит в "нормандском формате", сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам встречи.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД ФРГ и Франции вскоре прибудут в Киев для обсуждения перспектив проведения министерской встречи в "нормандском формате"."Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что "Северный поток 2" является "геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы"."Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования. Собеседники отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. Отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике", - сообщила пресс-служба.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Кроме того, на встрече стороны отметили необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через украинскую территорию.Также Зеленский и Бербок обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
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в мире, владимир зеленский, мид германии, ситуация в днр и лнр, украина, франция, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия, анналена бербок
22:12 17.01.2022 (обновлено: 22:23 17.01.2022)
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"
Зеленский и глава МИД ФРГ Бербок надеются на скорую встречу в "нормандском формате"
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины
и выразили надежду, что вскоре удастся организовать саммит в "нормандском формате", сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам встречи.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
заявил, что главы МИД ФРГ
и Франции
вскоре прибудут в Киев
для обсуждения перспектив проведения министерской встречи в "нормандском формате".
"Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что "Северный поток 2
" является "геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы".
"Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования. Собеседники отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. Отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике", - сообщила пресс-служба.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России
, так и Евросоюзу
.
Кроме того, на встрече стороны отметили необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через украинскую территорию.
Также Зеленский и Бербок обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.