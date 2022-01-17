Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/format-1768284927.html
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата" - РИА Новости, 17.01.2022
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и выразили надежду, что РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T22:12
2022-01-17T22:23
в мире
владимир зеленский
мид германии
ситуация в днр и лнр
украина
франция
евросоюз
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763527149_0:95:3001:1783_1920x0_80_0_0_c6f172819bb6772ee0a0af6f24ab87fc.jpg
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и выразили надежду, что вскоре удастся организовать саммит в "нормандском формате", сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам встречи.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД ФРГ и Франции вскоре прибудут в Киев для обсуждения перспектив проведения министерской встречи в "нормандском формате"."Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что "Северный поток 2" является "геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы"."Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования. Собеседники отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. Отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике", - сообщила пресс-служба.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Кроме того, на встрече стороны отметили необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через украинскую территорию.Также Зеленский и Бербок обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html
https://ria.ru/20220117/nato-1768262717.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763527149_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_27e6eddd7e94886ea1898062e92949f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, мид германии, ситуация в днр и лнр, украина, франция, евросоюз, мид украины, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия, анналена бербок
22:12 17.01.2022 (обновлено: 22:23 17.01.2022)
 
Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"

Зеленский и глава МИД ФРГ Бербок надеются на скорую встречу в "нормандском формате"

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и выразили надежду, что вскоре удастся организовать саммит в "нормандском формате", сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам встречи.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД ФРГ и Франции вскоре прибудут в Киев для обсуждения перспектив проведения министерской встречи в "нормандском формате".
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17:07
FT: в правительстве Германии возник раскол из-за "Северного потока — 2"
"Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что "Северный поток 2" является "геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы".
"Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования. Собеседники отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. Отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике", - сообщила пресс-служба.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Кроме того, на встрече стороны отметили необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через украинскую территорию.
Также Зеленский и Бербок обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
18:32
В Киеве призвали НАТО к конкретным шагам по включению Украины в альянс
 
В миреВладимир ЗеленскийМИД ГерманииСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаФранцияЕвросоюзМИД УкраиныДмитрий КулебаСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
23:27Словакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиков
23:19ИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске
23:10В Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании"
22:56Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеей
22:51Перу закрывает порты из-за извержения вулкана в Тонга
22:38В Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона"
Лента новостейМолния
Рогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за УкраиныСловакия опровергла сообщения о подготовке в стране украинских боевиковИКАО разослала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в МинскеВ Киеве закрыли третью станцию метро из-за сообщения о "минировании" Боррель не считает пересмотр архитектуры безопасности безумной идеейПеру закрывает порты из-за извержения вулкана в ТонгаВ Дагестане зарегистрировали первый случай "омикрона"