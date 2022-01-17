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Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"

Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата" - РИА Новости, 17.01.2022

Зеленский и глава МИД ФРГ надеются на скорую встречу "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и выразили надежду, что РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T22:12

2022-01-17T22:12

2022-01-17T22:23

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и выразили надежду, что вскоре удастся организовать саммит в "нормандском формате", сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства по итогам встречи.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы МИД ФРГ и Франции вскоре прибудут в Киев для обсуждения перспектив проведения министерской встречи в "нормандском формате"."Была предметно обсуждена ситуация с безопасностью вокруг Украины, ход мирного процесса и отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции. Отметив единство подходов к процессу мирного урегулирования, в частности по кластерному подходу к выполнению минских договоренностей, стороны выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в "нормандском формате", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины. Зеленский отметил, что "Северный поток 2" является "геополитическим проектом и оружием, направленным против Украины и всей Европы"."Было совместно констатировано, что использование проекта как оружия приведет к принятию жестких мер реагирования. Собеседники отметили общность подходов Украины и ФРГ к развитию взаимодействия в сфере энергетики, в частности, относительно "зеленой" трансформации и возобновляемых источников энергии. Отмечено, что практической реализации общих приоритетов будет способствовать открытие Германией в Киеве офиса для реализации украинско-немецких проектов в водородной энергетике", - сообщила пресс-служба.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Кроме того, на встрече стороны отметили необходимость совместного осуществления конкретных шагов с целью укрепления энергетической безопасности Украины, среди прочего, гарантирования долгосрочного транзита газа через украинскую территорию.Также Зеленский и Бербок обсудили европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html

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