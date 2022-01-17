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"Защищаться нечем": Украина сама развалила свой флот
Защищаться нечем: на Украине заявили о развале собственного флота - РИА Новости, 17.01.2022
"Защищаться нечем": Украина сама развалила свой флот
Украинские власти планомерно разваливали флот, и сейчас страна не в состоянии защититься от ударов с моря, заявил киевский публицист Сергей Грабовский в статье... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:42
2022-01-17T15:42
в мире
украина
сша
виктор ющенко
владимир зеленский
петр порошенко
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинские власти планомерно разваливали флот, и сейчас страна не в состоянии защититься от ударов с моря, заявил киевский публицист Сергей Грабовский в статье для газеты "День".Автор напомнил, что еще при втором президенте страны Леониде Кучме на металлолом порезали три годных для модернизации фрегата. При Викторе Ющенко утверждалось, что в украинский флот должны были поступить три списанных американских корабля такого класса.Грабовский указал, что сейчас крупнейший корабль ВМСУ "Гетман Сагайдачный" находится на ремонте, с ракетного катера "Прилуки" снято вооружение, в составе флота находятся четыре американских патрульных катера, одиннадцать артиллерийских и один противодиверсионный. Также есть тральщик. На украинских верфях строятся два штурмовых катера и корвет "Владимир Великий"."Вот и все, что строит Украина, имея солидные корабельные традиции", — констатировал обозреватель.При этом флот заказал еще несколько кораблей, но все они строятся за границей. Кроме того, пока на вооружение принят лишь один опытный образец противокорабельного комплекса с ракетами "Нептун". По словам Грабовского, у Украины нет ничего для защиты с моря, и ответственны за это нынешний президент Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.Последнего публицист обвинил в отказе от катеров океанского класса "Лань", которые заказал Вьетнам. По словам автора, с 2014-го года на Украине можно было построить десять таких кораблей, но сначала заказы на них поступили на принадлежащие Порошенко верфи завода "Кузница на Рыбальском", а при Зеленском о проекте "забыли"."На Украине есть кому защищать черноморско-азовское побережье. Но чем его защищать, кроме героизма и самопожертвования?" — заключил Грабовский.В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре 2020-го года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении подарить ВМС Украины еще два списанных корабля этого типа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210223/ukraina-1598630528.html
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в мире, украина, сша, виктор ющенко, владимир зеленский, петр порошенко, военно-морские силы украины
15:42 17.01.2022
 
Защищаться нечем: на Украине заявили о развале собственного флота

Киевский публицист Грабовский: Украина не может защитить себя из-за развала флота

CC BY-SA 4.0 / Державна прикордонна служба України / Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 "Подолье"
Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 Подолье - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Державна прикордонна служба України /
Сторожевой корабль ВМС Украины BG-62 "Подолье"
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинские власти планомерно разваливали флот, и сейчас страна не в состоянии защититься от ударов с моря, заявил киевский публицист Сергей Грабовский в статье для газеты "День".
Автор напомнил, что еще при втором президенте страны Леониде Кучме на металлолом порезали три годных для модернизации фрегата. При Викторе Ющенко утверждалось, что в украинский флот должны были поступить три списанных американских корабля такого класса.
Грабовский указал, что сейчас крупнейший корабль ВМСУ "Гетман Сагайдачный" находится на ремонте, с ракетного катера "Прилуки" снято вооружение, в составе флота находятся четыре американских патрульных катера, одиннадцать артиллерийских и один противодиверсионный. Также есть тральщик. На украинских верфях строятся два штурмовых катера и корвет "Владимир Великий".
"Вот и все, что строит Украина, имея солидные корабельные традиции", — констатировал обозреватель.
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При этом флот заказал еще несколько кораблей, но все они строятся за границей. Кроме того, пока на вооружение принят лишь один опытный образец противокорабельного комплекса с ракетами "Нептун". По словам Грабовского, у Украины нет ничего для защиты с моря, и ответственны за это нынешний президент Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко.
Последнего публицист обвинил в отказе от катеров океанского класса "Лань", которые заказал Вьетнам. По словам автора, с 2014-го года на Украине можно было построить десять таких кораблей, но сначала заказы на них поступили на принадлежащие Порошенко верфи завода "Кузница на Рыбальском", а при Зеленском о проекте "забыли".
"На Украине есть кому защищать черноморско-азовское побережье. Но чем его защищать, кроме героизма и самопожертвования?" — заключил Грабовский.
В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре 2020-го года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении подарить ВМС Украины еще два списанных корабля этого типа.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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