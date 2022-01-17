https://ria.ru/20220117/feyki-1768147588.html

В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19

В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022

В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19

Около 500-800 фейков, связанных с коронавирусной инфекцией, выявили в январе, россиян пугают локдауном и введением QR-кодов, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:17

2022-01-17T08:17

2022-01-17T08:17

распространение коронавируса

александр малькевич

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 500-800 фейков, связанных с коронавирусной инфекцией, выявили в январе, россиян пугают локдауном и введением QR-кодов, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич."Где-то 500-800 фейков традиционных. В основном, конечно же, они связаны с коронавирусом. Два тренда: пугают тем, что с 1 февраля в связи с распространением штамма "омикрон" что-то страшное случится в плане принятия пакета законов, всех опять ограничат, пугают локдаун, повальной "куаркодизацией", - сказал Малькевич.По его словам, отдельно вбрасываются фейки об обязательной вакцинации подростков."На фоне этого хочу обратить внимание, что иностранные эксперты, международная сеть проверки фактов, а в неё входит 80 организаций по всему миру, официально заявили, что YouTube - это главный источник распространения фейков в сети, и отправили открытое письмо гендиректору компании, требуя положить конец распространению всех этих фейковых роликов, в которых уже третий год подряд рассказывают небылицы о коронавирусе и о способе защититься", - сообщил он.

https://ria.ru/20220117/omikron-1767895404.html

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александр малькевич, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии