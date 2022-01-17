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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/feyki-1768147588.html
В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19
В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2022
В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19
Около 500-800 фейков, связанных с коронавирусной инфекцией, выявили в январе, россиян пугают локдауном и введением QR-кодов, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:17
2022-01-17T08:17
распространение коронавируса
александр малькевич
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 500-800 фейков, связанных с коронавирусной инфекцией, выявили в январе, россиян пугают локдауном и введением QR-кодов, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич."Где-то 500-800 фейков традиционных. В основном, конечно же, они связаны с коронавирусом. Два тренда: пугают тем, что с 1 февраля в связи с распространением штамма "омикрон" что-то страшное случится в плане принятия пакета законов, всех опять ограничат, пугают локдаун, повальной "куаркодизацией", - сказал Малькевич.По его словам, отдельно вбрасываются фейки об обязательной вакцинации подростков."На фоне этого хочу обратить внимание, что иностранные эксперты, международная сеть проверки фактов, а в неё входит 80 организаций по всему миру, официально заявили, что YouTube - это главный источник распространения фейков в сети, и отправили открытое письмо гендиректору компании, требуя положить конец распространению всех этих фейковых роликов, в которых уже третий год подряд рассказывают небылицы о коронавирусе и о способе защититься", - сообщил он.
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александр малькевич, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:17 17.01.2022
 
В Общественной палате рассказали о январских фейках, связанных с COVID-19

Руководитель группы ОП Малькевич: в январе выявили до 800 фейков о коронавирусе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на станции "Красный проспект" в Новосибирске
Пассажиры в защитных масках на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пассажиры в защитных масках на станции "Красный проспект" в Новосибирске
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 500-800 фейков, связанных с коронавирусной инфекцией, выявили в январе, россиян пугают локдауном и введением QR-кодов, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
"Где-то 500-800 фейков традиционных. В основном, конечно же, они связаны с коронавирусом. Два тренда: пугают тем, что с 1 февраля в связи с распространением штамма "омикрон" что-то страшное случится в плане принятия пакета законов, всех опять ограничат, пугают локдаун, повальной "куаркодизацией", - сказал Малькевич.
По его словам, отдельно вбрасываются фейки об обязательной вакцинации подростков.
"На фоне этого хочу обратить внимание, что иностранные эксперты, международная сеть проверки фактов, а в неё входит 80 организаций по всему миру, официально заявили, что YouTube - это главный источник распространения фейков в сети, и отправили открытое письмо гендиректору компании, требуя положить конец распространению всех этих фейковых роликов, в которых уже третий год подряд рассказывают небылицы о коронавирусе и о способе защититься", - сообщил он.
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Распространение коронавирусаАлександр МалькевичРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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