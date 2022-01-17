https://ria.ru/20220117/facebook-1768212916.html

Facebook восстановил аккаунт российской делегации в Вене

Facebook восстановил аккаунт российской делегации в Вене - РИА Новости, 17.01.2022

Facebook восстановил аккаунт российской делегации в Вене

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Facebook... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:17

2022-01-17T14:17

2022-01-17T15:22

вена

facebook

россия

в мире

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

константин гаврилов

meta (метавселенная)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Facebook восстановил заблокированный ранее доступ к аккаунту делегации.Ранее стало известно, что администрация соцсети якобы за публикацию запрещенного контента ограничила доступ к официальной странице делегации, созданной Министерством иностранных дел Российской Федерации. Роскомнадзор направил компании Meta (владеет соцсетью Facebook) требование снять ограничения со страницы."Наш аккаунт восстановлен", — сказал Гаврилов в эфире телеканала RT.По его словам, это произошло после обращения Роскомнадзора.Он добавил, что объяснений российская сторона так и не получила, хотя никаких противоправных материалов делегация не публиковала.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Главной темой дискуссий стали проекты договоров с США и НАТО, которые в конце прошлого года Вашингтону и его союзникам направила российская сторона. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и отказе НАТО от расширения на восток.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Запад пообещал на следующей неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал министр, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.

https://ria.ru/20211228/facebook-1765815896.html

https://ria.ru/20220114/apple-1767930578.html

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вена, facebook, россия, в мире, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), константин гаврилов, meta (метавселенная)