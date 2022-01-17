https://ria.ru/20220117/es-1768216364.html

ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой

ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой - РИА Новости, 17.01.2022

ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой

ЕС на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в понедельник рекомендовал вновь ввести ограничения на поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой, говорится в... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:31

2022-01-17T14:31

2022-01-17T14:47

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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. ЕС на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в понедельник рекомендовал вновь ввести ограничения на поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой, говорится в распространенном заявлении союза."Совет ЕС после пересмотра рекомендаций на снятие ограничений на поездки в связи с ситуацией с коронавирусом обновил список третьих стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на путешествия. В частности, Аргентина, Австралия и Канада были исключены из этого списка", - указывается в документе.Теперь в списке значатся всего 14 стран: Бахрейн, Чили, Колумбия, Индонезия, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай и Китай при условии взаимности.

https://ria.ru/20220117/koronavirus-1768181791.html

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в мире, бахрейн, руанда, уругвай, коронавирус covid-19, новости - туризм