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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/es-1768216364.html
ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой
ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой - РИА Новости, 17.01.2022
ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой
ЕС на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в понедельник рекомендовал вновь ввести ограничения на поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой, говорится в... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:31
2022-01-17T14:47
распространение коронавируса
в мире
бахрейн
руанда
уругвай
коронавирус covid-19
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. ЕС на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в понедельник рекомендовал вновь ввести ограничения на поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой, говорится в распространенном заявлении союза."Совет ЕС после пересмотра рекомендаций на снятие ограничений на поездки в связи с ситуацией с коронавирусом обновил список третьих стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на путешествия. В частности, Аргентина, Австралия и Канада были исключены из этого списка", - указывается в документе.Теперь в списке значатся всего 14 стран: Бахрейн, Чили, Колумбия, Индонезия, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай и Китай при условии взаимности.
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в мире, бахрейн, руанда, уругвай, коронавирус covid-19, новости - туризм
14:31 17.01.2022 (обновлено: 14:47 17.01.2022)
 
ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой

ЕС рекомендовал ограничить поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой из-за коронавируса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. ЕС на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в понедельник рекомендовал вновь ввести ограничения на поездки с Аргентиной, Австралией и Канадой, говорится в распространенном заявлении союза.
"Совет ЕС после пересмотра рекомендаций на снятие ограничений на поездки в связи с ситуацией с коронавирусом обновил список третьих стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на путешествия. В частности, Аргентина, Австралия и Канада были исключены из этого списка", - указывается в документе.
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12:05Распространение коронавируса
В Кремле оценили взаимодействие с регионами по мерам борьбы с коронавирусом
Теперь в списке значатся всего 14 стран: Бахрейн, Чили, Колумбия, Индонезия, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай и Китай при условии взаимности.
 
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