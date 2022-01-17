https://ria.ru/20220117/dtp-1768247188.html

В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек

В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек - РИА Новости, 17.01.2022

В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:08

2022-01-17T17:08

2022-01-17T17:08

происшествия

ставропольский край

буденновск

благодарный

авто

угибдд

россия

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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону."Сегодня около 14.40 на 76 километре автодороги "Светлоград-Благодарный-Буденновск" произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб и 5 получили травмы", - говорится в сообщении.По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ 2106, двигаясь от Благодарного в направлении Буденновска, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2114."В результате ДТП оба водителя и 4 человека (пассажиры, в том числе девочка 2021 года рождения из ВАЗ 2114) с травмами доставлены в больницу Благодарненского горокруга. Водитель ВАЗ 2106 впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы", - отметили в УГИБДД.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220117/devochka-1768169577.html

ставропольский край

буденновск

благодарный

россия

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