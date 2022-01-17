https://ria.ru/20220117/dtp-1768247188.html
В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек
В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек - РИА Новости, 17.01.2022
В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:08
2022-01-17T17:08
2022-01-17T17:08
происшествия
ставропольский край
буденновск
благодарный
авто
угибдд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ставропольском крае, сообщает управление ГИБДД по региону."Сегодня около 14.40 на 76 километре автодороги "Светлоград-Благодарный-Буденновск" произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один человек погиб и 5 получили травмы", - говорится в сообщении.По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ 2106, двигаясь от Благодарного в направлении Буденновска, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 2114."В результате ДТП оба водителя и 4 человека (пассажиры, в том числе девочка 2021 года рождения из ВАЗ 2114) с травмами доставлены в больницу Благодарненского горокруга. Водитель ВАЗ 2106 впоследствии скончался в реанимационном отделении больницы", - отметили в УГИБДД.На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220117/devochka-1768169577.html
ставропольский край
буденновск
благодарный
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, буденновск, благодарный, авто, угибдд, россия
В Ставропольском крае в ДТП погиб один человек
В Ставропольском крае погиб один человек из-за столкновения двух легковых автомобилей