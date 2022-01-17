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В Казани оштрафовали водителя "КамАЗа", дрифтовавшего у речного порта
В Казани оштрафовали водителя "КамАЗа", дрифтовавшего у речного порта - РИА Новости, 17.01.2022
В Казани оштрафовали водителя "КамАЗа", дрифтовавшего у речного порта
Полицейские в Казани установили и оштрафовали водителя "Камаза", устроившего дрифт на площадке у речного порта, автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщили РИА РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:23
2022-01-17T10:23
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
россия
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КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Полицейские в Казани установили и оштрафовали водителя "Камаза", устроившего дрифт на площадке у речного порта, автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщили РИА Новости в управлении МВД РФ по Казани."В социальной сети Instagram появился видеоролик, в котором водитель, управляя автомобилем "Камаз" на территории речного порта Казани, умышленно вводил свой автомобиль в занос. При изучении указанного материала, установлено, что данное видео снято на улице Девятаева", - говорится в сообщении.Изучив видео, сотрудники ГИБДД установили государственный регистрационный номер автомобиля и личность управлявшего им водителя. В ходе допроса водитель пояснил, что 14 января около 15.00 после завершения рабочей смены решил снять видеоролик, для чего на территории речного порта несколько раз вводил автомобиль в управляемый занос.Сотрудники ГИБДД по итогам рассмотрения видео составили в отношении водителя административные материалы по статьям КоАП РФ "опасное вождение", "установка на лобовое стекло предметов, ограничивающих обзорность", "нарушение правил использования звуковых сигналов". Кроме того, по результатам осмотра автомобиля "Камаз" составлены административные материалы за отсутствие аптечки и брызговиков, неисправные внешние световые приборы, внесенные в конструкцию автомобиля изменения (установлена лестница), неисправное рулевое управление.По информации УМВД, собраны материалы для аннулирования регистрации указанного автомобиля. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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казань
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто, россия
10:23 17.01.2022
 
В Казани оштрафовали водителя "КамАЗа", дрифтовавшего у речного порта

В Казани оштрафовали водителя "КамАЗа", устроившего дрифт у речного порта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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КАЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Полицейские в Казани установили и оштрафовали водителя "Камаза", устроившего дрифт на площадке у речного порта, автомобиль помещен на штрафстоянку, сообщили РИА Новости в управлении МВД РФ по Казани.
"В социальной сети Instagram появился видеоролик, в котором водитель, управляя автомобилем "Камаз" на территории речного порта Казани, умышленно вводил свой автомобиль в занос. При изучении указанного материала, установлено, что данное видео снято на улице Девятаева", - говорится в сообщении.
Изучив видео, сотрудники ГИБДД установили государственный регистрационный номер автомобиля и личность управлявшего им водителя. В ходе допроса водитель пояснил, что 14 января около 15.00 после завершения рабочей смены решил снять видеоролик, для чего на территории речного порта несколько раз вводил автомобиль в управляемый занос.
Сотрудники ГИБДД по итогам рассмотрения видео составили в отношении водителя административные материалы по статьям КоАП РФ "опасное вождение", "установка на лобовое стекло предметов, ограничивающих обзорность", "нарушение правил использования звуковых сигналов". Кроме того, по результатам осмотра автомобиля "Камаз" составлены административные материалы за отсутствие аптечки и брызговиков, неисправные внешние световые приборы, внесенные в конструкцию автомобиля изменения (установлена лестница), неисправное рулевое управление.
По информации УМВД, собраны материалы для аннулирования регистрации указанного автомобиля. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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ПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)АвтоРоссия
 
 
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