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Мишустин прокомментировал новый порядок отслеживания древесины
Мишустин прокомментировал новый порядок отслеживания древесины - РИА Новости, 17.01.2022
Мишустин прокомментировал новый порядок отслеживания древесины
Новый порядок прослеживания древесины не помешает честным компаниям вести бизнес, тогда как для черных лесорубов это станет серьезным препятствием, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:23
2022-01-17T11:23
2022-01-17T11:23
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый порядок прослеживания древесины не помешает честным компаниям вести бизнес, тогда как для черных лесорубов это станет серьезным препятствием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.С 1 января в России вступил в силу новый порядок прослеживаемости древесины. На каждую партию лесоматериала теперь необходимо оформлять сопроводительный документ в электронном виде. Движение древесины можно будет отследить через цифровую систему по всему ее маршруту."Новые нормы не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает действующее законодательство, а для так называемых черных лесорубов станут серьезным препятствием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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экономика, михаил мишустин, россия
Мишустин прокомментировал новый порядок отслеживания древесины
Премьер Мишустин заявил, что новый порядок отслеживания древесины не мешает бизнесу