https://ria.ru/20220117/drevesina-1768170983.html

Мишустин прокомментировал новый порядок отслеживания древесины

Мишустин прокомментировал новый порядок отслеживания древесины - РИА Новости, 17.01.2022

Мишустин прокомментировал новый порядок отслеживания древесины

Новый порядок прослеживания древесины не помешает честным компаниям вести бизнес, тогда как для черных лесорубов это станет серьезным препятствием, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:23

2022-01-17T11:23

2022-01-17T11:23

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564867476_0:10:3146:1780_1920x0_80_0_0_8b673b80e856b1e47658890bd29486dc.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый порядок прослеживания древесины не помешает честным компаниям вести бизнес, тогда как для черных лесорубов это станет серьезным препятствием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.С 1 января в России вступил в силу новый порядок прослеживаемости древесины. На каждую партию лесоматериала теперь необходимо оформлять сопроводительный документ в электронном виде. Движение древесины можно будет отследить через цифровую систему по всему ее маршруту."Новые нормы не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает действующее законодательство, а для так называемых черных лесорубов станут серьезным препятствием", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20220111/umvd-1767295438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия