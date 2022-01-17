Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске
Представитель ЛНР Мазейкин: иностранные СМИ готовят репортажи с обвинениями в обстрелах
Ситуация в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты информационных агентств Франции, Германии и Польши при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.
"Командование ВСУ продолжает привлекать иностранные СМИ в зону проведения так называемой Операции объединенных сил (ООС) для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах и несоблюдении достигнутых договоренностей", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.
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Он уточнил, что, по данным оборонного ведомства республики, в воскресенье в Донбасс прибыли корреспонденты информационных агентств Франции, Германии и Польши в сопровождении представителей пресс-службы оперативно-тактической группировки украинских силовиков "Север".
"Координацию работы осуществляют офицеры 74-ого Центра информационно-психологических операций (ИПсО), которые получили задачу… на подготовку провокационного обстрела силами мотопехотного батальона позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР – ред.)", - добавил Мазейкин. По его словам, украинское командование планирует массово растиражировать сюжеты в украинских и иностранных СМИ.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.