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Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске
Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске - РИА Новости, 17.01.2022
Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты информационных агентств Франции, Германии и... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T18:17
2022-01-17T18:17
в мире
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты информационных агентств Франции, Германии и Польши при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах."Командование ВСУ продолжает привлекать иностранные СМИ в зону проведения так называемой Операции объединенных сил (ООС) для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах и несоблюдении достигнутых договоренностей", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Он уточнил, что, по данным оборонного ведомства республики, в воскресенье в Донбасс прибыли корреспонденты информационных агентств Франции, Германии и Польши в сопровождении представителей пресс-службы оперативно-тактической группировки украинских силовиков "Север"."Координацию работы осуществляют офицеры 74-ого Центра информационно-психологических операций (ИПсО), которые получили задачу… на подготовку провокационного обстрела силами мотопехотного батальона позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР – ред.)", - добавил Мазейкин. По его словам, украинское командование планирует массово растиражировать сюжеты в украинских и иностранных СМИ.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211105/feyki-1757802826.html
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украина
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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:17 17.01.2022
 
Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске

Представитель ЛНР Мазейкин: иностранные СМИ готовят репортажи с обвинениями в обстрелах

© РИА Новости / Олеся ПотаповаСитуация в ЛНР. Архивное фото
Ситуация в ЛНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Ситуация в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты информационных агентств Франции, Германии и Польши при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.
"Командование ВСУ продолжает привлекать иностранные СМИ в зону проведения так называемой Операции объединенных сил (ООС) для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах и несоблюдении достигнутых договоренностей", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.
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Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
Он уточнил, что, по данным оборонного ведомства республики, в воскресенье в Донбасс прибыли корреспонденты информационных агентств Франции, Германии и Польши в сопровождении представителей пресс-службы оперативно-тактической группировки украинских силовиков "Север".
"Координацию работы осуществляют офицеры 74-ого Центра информационно-психологических операций (ИПсО), которые получили задачу… на подготовку провокационного обстрела силами мотопехотного батальона позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР – ред.)", - добавил Мазейкин. По его словам, украинское командование планирует массово растиражировать сюжеты в украинских и иностранных СМИ.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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