https://ria.ru/20220117/donbass-1768259171.html

Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске

Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске - РИА Новости, 17.01.2022

Иностранные СМИ готовятся обвинить ЛНР в обстрелах, заявили в Луганске

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты информационных агентств Франции, Германии и... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:17

2022-01-17T18:17

2022-01-17T18:17

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что прибывшие в Донбасс журналисты информационных агентств Франции, Германии и Польши при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах."Командование ВСУ продолжает привлекать иностранные СМИ в зону проведения так называемой Операции объединенных сил (ООС) для съемок провокационных постановочных видеосюжетов с целью обвинения Народной милиции ЛНР в несуществующих обстрелах и несоблюдении достигнутых договоренностей", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Он уточнил, что, по данным оборонного ведомства республики, в воскресенье в Донбасс прибыли корреспонденты информационных агентств Франции, Германии и Польши в сопровождении представителей пресс-службы оперативно-тактической группировки украинских силовиков "Север"."Координацию работы осуществляют офицеры 74-ого Центра информационно-психологических операций (ИПсО), которые получили задачу… на подготовку провокационного обстрела силами мотопехотного батальона позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Молодежное (под контролем ЛНР – ред.)", - добавил Мазейкин. По его словам, украинское командование планирует массово растиражировать сюжеты в украинских и иностранных СМИ.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211105/feyki-1757802826.html

https://ria.ru/20210503/smi-1730975522.html

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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр