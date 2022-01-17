https://ria.ru/20220117/donbass-1768246789.html

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс бойцов "Правого сектора"*

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс бойцов "Правого сектора"* - РИА Новости, 17.01.2022

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс бойцов "Правого сектора"*

Замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на позиции украинских силовиков в Донбассе прибывают... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:07

2022-01-17T17:07

2022-01-17T17:07

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украина

правый сектор

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

россия

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на позиции украинских силовиков в Донбассе прибывают представители запрещенной в РФ организации "Правый сектор"*, не исключены провокации на горловском направлении."По полученной информации, в расположение 13-го батальона 95-й бригады в район Новгородского (под контролем Киева – ред.) прибыли до 20 боевиков ДУК "Правый сектор"*, - сказал Басурин. Он не исключил в связи с этим провокаций в направлении города Горловка."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.* Запрещенная в России организация

https://ria.ru/20220103/ukraina-1766509215.html

https://ria.ru/20211102/yarosh-1757383614.html

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в мире, украина, правый сектор, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия