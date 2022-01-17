В ДНР заявили о прибытии в Донбасс бойцов "Правого сектора"*
Замначальника армии ДНР Басурин заявил о прибытии в Донбасс бойцов "Правого сектора"*
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на позиции украинских силовиков в Донбассе прибывают представители запрещенной в РФ организации "Правый сектор"*, не исключены провокации на горловском направлении.
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"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
* Запрещенная в России организация
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