Лавров назвал заявления о "вторжении" России на Донбасс дезинформацией
Лавров назвал заявления США о готовящейся провокации России на Донбассе дезинформацией
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заявления США о готовящейся провокации России для получения предлога для вторжения на Украину - это полная дезинформация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы "вторжения" так называемого на Украину, в частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения", - сказал он журналистам по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.