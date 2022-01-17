https://ria.ru/20220117/donbass-1768220510.html

Лавров назвал заявления о "вторжении" России на Донбасс дезинформацией

Лавров назвал заявления о "вторжении" России на Донбасс дезинформацией - РИА Новости, 17.01.2022

Лавров назвал заявления о "вторжении" России на Донбасс дезинформацией

Заявления США о готовящейся провокации России для получения предлога для вторжения на Украину - это полная дезинформация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:53

2022-01-17T14:53

2022-01-17T14:53

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заявления США о готовящейся провокации России для получения предлога для вторжения на Украину - это полная дезинформация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчет самой темы "вторжения" так называемого на Украину, в частности, распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения", - сказал он журналистам по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Горданом Грлич-Радманом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/peskov-1768187956.html

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768215778.html

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в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия