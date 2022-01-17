https://ria.ru/20220117/donbass-1768194801.html

Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе

Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 17.01.2022

Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе

По данным СММ, ситуация на Донбассе сильно ухудшается, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса, заявил... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:59

2022-01-17T12:59

2022-01-17T13:11

в мире

донбасс

обсе

ситуация в днр и лнр

россия

украина

александр лукашевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079588_0:229:3143:1997_1920x0_80_0_0_c9ffab9c3540ff4aa864c1f95389d014.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. По данным СММ, ситуация на Донбассе сильно ухудшается, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Ситуация (по данным СММ - ред.) очень сильно ухудшается, она подводит к выводу о том, что все украинское руководство не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса ", - сказал Лукашевич в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768061635.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр, россия, украина, александр лукашевич