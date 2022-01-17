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Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе
Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе - РИА Новости, 17.01.2022
Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе
По данным СММ, ситуация на Донбассе сильно ухудшается, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса, заявил... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:59
2022-01-17T12:59
2022-01-17T13:11
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. По данным СММ, ситуация на Донбассе сильно ухудшается, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Ситуация (по данным СММ - ред.) очень сильно ухудшается, она подводит к выводу о том, что все украинское руководство не исключает силовой сценарий решения проблем Донбасса ", - сказал Лукашевич в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
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в мире, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр, россия, украина, александр лукашевич
12:59 17.01.2022 (обновлено: 13:11 17.01.2022)
Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе
Постпред при ОБСЕ Лукашевич не исключил попытки Киева силой решить конфликт в Донбассе